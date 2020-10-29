Без ручки — ты не студент, или какие канцтовары нужны для учебы в вузе

Представляем канцтовары, которые необходимо приобрести каждому студенту перед началом учебного года и регулярно докупать в его процессе:

общие и/или полуобщие тетради для конспектов. Практика показывает, что полуобщей тетради вполне хватает на весь семестр по одному предмету;

ручки шариковые или гелевые, в зависимости от того, какими писать комфортнее. Покупать их лучше с запасом, поскольку ручки имеют обыкновение теряться в самый неподходящий момент. Не все студенты такие ответственные как вы, и ваш сосед не раз попросит у вас запасную ручку, которая пропадет бесследно;

яркие цветные маркеры, чтобы выделять в конспектах важные места — это упростит подготовку к экзаменам;

стикеры и закладки, чтобы было проще искать в конспекте или учебнике эти самые важные места;

пенал, чтобы хранить все ваши пишущие инструменты, а не искать их по одному на дне рюкзака или сумки;

ежедневник или блокнот для записей, который позволит вам планировать день и не забывать мелочи. В нем также можно рисовать на скучных лекциях. А можно даже записывать и сами лекции, если вам так удобнее;

вам просто необходимо купить бумагу А4, лучше сразу большую пачку. Преподаватели принимают работы, как правило, только в распечатанном виде;

папки для бумаг и прозрачные файлы. В них удобно хранить бумаги. Также они нужны, чтобы сдавать рефераты и курсовые работы на проверку;

канцелярские мелочи, без которых сложно обойтись даже не студенту: ластик, скрепки или степлер, дырокол и т. п.

Если вы выбрали технический вуз, то большая вероятность, что вам понадобятся:

простые карандаши разной твердости для чертежей и графиков;

чертежные инструменты: линейка, транспортир, треугольники, циркуль и т. п.;

ватманы форматов А1, А2, А3;

чертежная доска с прибором для черчения.

От того, как точно и полно студент конспектирует лекции и выполняет задания преподавателей, зависит его успеваемость, а значит, и будущая карьера. В этом ему на помощь придут полезные мелочи — бумага, ручки, карандаши, маркеры и даже степлер. Они помогут записать и упорядочить новую информацию, в лучшем виде оформить реферат или курсовую работу.