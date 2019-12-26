По итогам 11 месяцев количество ДДУ в регионе снизилось

Общее количество зарегистрированных договоров долевого участия в строительстве за 11 месяцев текущего года составило 25615, это на 2% меньше, чем их было зарегистрировано за аналогичный период 2018 года – 26244 договора, однако на 11% больше, чем за 11 месяцев 2017 года, сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Новосибирской области.

— Количество зарегистрированных договоров долевого участия в ноябре 2019 года составило 1786, это на 39% меньше, чем в ноябре 2018 года — 2888, — уточнили в Росреестре. — В ноябре 2017 года было зарегистрировано 22750 договоров, на 20% больше, чем в ноябре текущего года.

При этом, в 2019 году наибольшее количество договоров долевого участия в строительстве было зарегистрировано в июне — 5057, в 2018 году — в сентябре — 3241.

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