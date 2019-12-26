Более 350 тысяч тонн продукции АПК Новосибирской области отправлено на экспорт

С начала года объем экспорта продукции АПК из Новосибирской области превысил 200 млн долларов, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Отмечается, что объемы экспортных поставок увеличиваются уже несколько лет подряд. Так в прошлом году они составили 180 миллионов долларов.

— По состоянию на 24 декабря 2019 года из Новосибирской области экспортировано более 350 тысяч тонн продукции АПК на сумму 202 миллиона долларов. Это уже 116% от запланированных на 2019 год объемов экспорта, — отметил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко. — Производители Новосибирской области поставляют свою продукцию в Китай, Монголию, Казахстан, Киргизию, Беларусь и ряд других государств.

Существенный вклад в рост объемов экспорта вносят реализуемые в регионе крупные инвестиционные проекты. На данный же момент, по словам министра, значимыми региональными экспортерами – производителями продукции АПК являются АО «Новосибирская птицефабрика» (субпродукты цыпленка-бройлера), ЗАО «Птицефабрика Ново-Барышевская» (куриное яйцо), ООО «Евсинский Комбинат Хлебопродуктов» (продукты перемола), ООО «ФИШ МЕН» (филе речной рыбы), ООО «Карачинский источник» (минеральные воды), ООО «Елей Трейд» (масложировая продукция), ООО «Купинское мороженое», ОАО «Новосибхолод», ООО «Гроспирон» (мороженое), АО «АБ ИнБев Эфес» в Новосибирске и АО «Сибирский ЛВЗ» (алкогольные напитки) и ряд других предприятий.

Как рассказал министр, федеральным проектом «Экспорт продукции АПК» предусмотрены механизмы господдержки экспортеров. Так, субсидии из федерального бюджета на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции наземным, в том числе железнодорожным транспортом, в 2019 году получили десять новосибирских организаций, общая сумма компенсаций составила около 67 млн рублей.

— В 2019 году введена новая мера поддержки – льготное кредитование предприятий, производящих экспортно-ориентированную продукцию. Для получения кредита на льготных условиях – от 1 до 5% годовых, заемщику необходимо заключить с Минсельхозом РФ соглашение о повышении конкурентоспособности, закрепляющее обязательства предприятия по производству экспортной продукции. В настоящее время ведется работа с экспортерами и банками по заключению соглашений в 2020 году, — рассказали в минсельхозе.

Отмечается, что региональный проект «Экспорт продукции АПК» предусматривает достижение к 2024 году объемов экспорта продукции АПК Новосибирской области на сумму в 440 млн долларов. Основой экспорта станут мясо и молоко, готовая пищевая продукция, а также «прочие продукты», к которым относятся семена рапса, сои, льна масличного.

Фото: пресс-служба регионального минсельхоза