По итогам 11 месяцев средняя премия по ОСАГО снизилась в 76 регионах России

За период с 1 января по конец ноября 2019 года средняя премия по ОСАГО снизилась по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом на 5,1%. При этом снижение средней премии отмечается в 76 регионах РФ, в которых проживает 95,3% автовладельцев. Для легковых автомобилей физлиц за этот же период средняя премия снизилась в целом по РФ на 3,45%, сообщили в пресс-службе ВСС, РСА и НССО.

Отмечается. что в 14 регионах, в которых проживает почти четверть всех автовладельцев (23%), средняя премия снизилась более, чем на 8%. При этом снижение в абсолютном выражении составило до 900 рублей.

Так, на 40,3% (или на 905 рублей) снизилась средняя премия по ОСАГО в Магаданской области, на 14,6% (368 рублей) — в Еврейской автономной области, на 12,1% (577 рублей) — в Республике Коми, на 11,6% (601 рубль) — в Пермском крае, на 10,42% (401 рубль) — в Белгородской области, на 9,57% (461 рублей) — в Вологодской области, на 9,4% (388 рублей) — в Саратовской области, на 9,0% (503 рублей) — в Архангельской области, на 9% (383 рубля) — в Удмуртской республике, на 8,8% (345 рублей) — в Пензенской области, на 8,4% (709 рублей) — в Москве, на 8,35% (222 рубля) — в Забайкальском крае, на 8,1% (564 рубля) — в Мурманской области. Кроме того, на 59,7% снизилась средняя премия по ОСАГО в Байконуре, однако количество проживающих там автовладельцев настолько невелико, что эти данные нельзя считать репрезентативными.

В 12 регионах, в которых проживает 14% всех автовладельцев, средняя премия снизилась более чем на 6%. При этом в абсолютном выражении снижение составило до 425 рублей. Это Оренбургская область (снижение на 7,9% или на 355 рублей), Республика Татарстан (на 7,9% или 470 рублей), Костромская область (на 7,8% или 288 рублей), Воронежская область (7,8% или 358 рублей), Тульская область (7,3%, 333 рубля), Брянская (7,3%, 289 рублей), Тамбовская (7,1%, 274 рубля), Ненецкий автономный округ (на 6,9% или 284 рубля), Челябинская (6,8%, 389 рублей), Псковская (6,4%, 232 рубля), Ханты-Мансийский автономный округ (6,4%, 425 рублей), Сахалинская область (6,15%, 341 рубль).

В 21 регионе, в которых проживает более трети всех автовладельцев (33,5%), средняя премия снизилась более чем на 4%. При этом в абсолютном выражении снижение составило до 420 рублей.

Это Тюменская область (снижение на 5,8% или 356 рублей), Нижегородская (5,8%, 331 рубль), Рязанская (5,7%, 253 рубля), Свердловская (5,7%, 309 рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (5,6%, 333 рубля), Санкт-Петербург (5,4%, 420 рублей), Владимирская область (5,4%, 255 рублей), Новгородская область (5,3%, 222 рубля), Астраханская (5,2%, 242 рубля), Калининградская (5,1%, 212 рублей), Курская (5,0%, 195 рублей), Самарская (4,9%, 257 рублей), Московская (4,9%, 340 рублей), Томская (4,8%, 237 рублей), Хабаровский край (4,7%, 273 рубля), Алтайский край (4,6%, 188 рублей), Кировская область (4,5%, 182 рубля), Кемеровская область (4,2%, 238 рублей), Красноярский край (4,2%, 213 рублей), Чукотский автономный округ (4,2%, 141 рубль), Республика Башкортостан (4,0%, 208 рублей).

Еще в 28 регионах, на территории которых проживает 24,8% автовладельцев, снижение средней премии по ОСАГО составило до 4%, в абсолютном выражении — до 211 рублей.

— Вот уже одиннадцать месяцев — то есть почти целый год — мы наблюдаем одну и ту же тенденцию: средняя премия по ОСАГО неуклонно снижается. Причина — начатая в январе Центральным банком реформа по индивидуализации тарифов по обязательной “автогражданке” и возросшая в результате конкуренция между страховыми компаниями. Мы ожидали этого тренда до начала реформы, и сейчас видим подтверждение наших ожиданий. Мы уверены, что этот тренд сохранится и дальше, — сказал президент РСА Игорь Юргенс.

Он напомнил, что сегодня в Госдуме намечены парламентские слушания законопроекта, который позволит продолжить реформу по индивидуализации тарифов.

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