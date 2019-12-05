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Уберечься от рака кожи

  • 05/12/2019, 10:39
Рак кожи, к сожалению, болезнь нередкая в наше время. Это опасное онкологических заболевание, которое необходимо вовремя предотвратить, нежели заниматься его лечением. Стоит поговорить подробнее о нем - как вовремя успеть забить тревогу, чего и кому стоит опасаться и как избежать его.

Симптомы

Симптомами рака кожи являются изменения на кожных покровах человека. Это новообразования, которые могут выглядеть как язвы, бородавки, сильно измененные, нетипично выглядящие родинки. Такие образования называют базалиомами.

На начальных стадиях единственным симптомом начинающегося заболевания может быть только наличие на кожных покровах патологических очагов. Это может быть пятно, появляющиеся бородавки, язвы. Узловую базалиому можно идентифицировать в виде плотного узелка, окрашенного в перламутрово-розовый цвет, который легко кровоточит при малейшем травмировании. Другим симптомом может быть поверхностная базалиома. Она проявляется в виде округлых красно-коричневых бляшек, края их прозрачные, восковидные, слегка приподнятые. Рубцовая же базалиома представляет собой углубления на коже с изъязвлениями в прилегающей области. Они постепенно начинают рубцеваться и сливаться с изначальным очагом. При язвенной базалиоме прогноз протекания болезни достаточно неблагоприятный. Она всегда прорастает в находящиеся рядом ткани наподобие инфильтративных форм. Дно язвы красно-коричневое и имеет бугристую поверхностью, покрытую черными корками.

Важно следить за образованиями на коже, за изменением состояния, цвета и формы родинок. При любых изменениях, при возникновении подозрений нужно немедленно обратиться к врачу.

Предрасположенность

Факторами, влияющими на предрасположенность к раку кожи может быть:

  • наследственность;
  • перенесенные предраковые кожные заболевания, такие, как лейкоплакия, кожный рог, пигментная ксеродерма;
  • человек инфицирован вирусом папилломы человека высокого онкогенного риска;
  • иммунодефицитное состояние (ВИЧ, трансплантация органов и т.д.);
  • отравление ядовитыми и канцерогенными веществами, соприкосновение с ними открытых кожных покровов;
  • частое облучение кожи ионизирующим излучением;
  • частые травмы кожи,
  • постоянное и частое посещение солярия, незащищенное загорание с открытым телом в течение долгого времени.

Все, кто подвержен подобным факторам в первую очередь предрасположены к заболеванию раком кожи. Это группа риска и все они должны следить за своим здоровьем, проводить профилактические мероприятия.

Профилактика

Профилактику этого заболевания обязательно проводить всем, но в первую очередь, это касается всех тех, кто присутствует в группе риска. Правила безопасности достаточно простые:

  • в период с 12 до 16 часов стоит избегать долгого нахождения на солнце
  • желательно применение солнцезащитного крема;
  • избегать просроченной косметики и кремов;
  • не запускать кожные заболевания, всегда их долечивать и вовремя обращаться к врачам;
  • желательно соблюдать здоровый образ жизни, отказаться от табака, алкоголя, воздействия токсичных и канцерогенных веществ;
  • наблюдать за изменением родинок, их состояния и размера, при малейших подозрениях нужно немедленно обращаться к врачам;
  • ежегодно нужно проходить медицинский осмотр у врача-дерматолога в профилактических целях.

Вовремя проведенная диагностика и ранее обнаружение болезни позволит быстро справиться с болезнью. Новообразование можно удалить при самых первых признаках, свидетельствующих о злокачественных изменениях. Это поможет избежать развития рака.

Следите за своим здоровьем и внимательно относитесь ко всем подозрительным изменениям. Рак кожи — опасное заболевание, которое может привести к самым страшным последствиям. Берегите себя!

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