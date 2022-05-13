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По итогам проверок ФНС не станет блокировать счета бизнеса до июня

  • 13/05/2022, 16:24
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По итогам проверок ФНС не станет блокировать счета бизнеса до июня
У новой меры поддержки есть важная пометка: если налоговая обнаружит риск уклонения от налогов, то счет все равно заблокируют.

Федеральная налоговая служба (ФНС) дополнила введенный в марте запрет на приостановку операций по счетам при наличии недоимки по налогам, пишет РБК.

Ведомство при выявленных нарушениях не станет останавливать или блокировать операции по счетам бизнеса до 1 июня 2022 года. Компании смогут продолжить работу и расплатиться по налоговым долгам позднее. Соответствующее распоряжение от 29 апреля за подписью замглавы ФНС Константина Чекмышева получили территориальные налоговые органы.

Эксперты объяснили изданию, что такое расширение моратория на блокировки позволит «провинившемуся» бизнесу продолжать работу — делать необходимые закупки и совершать платежи, а расплатиться по налоговым долгам уже позже. Новая мера будет применяться с оговоркой: если налоговики увидят риск уклонения от обязательств, то счет все равно заблокируют.

Ранее налоговикам запретили приступать к процедуре банкротства должников по налогам. Позднее ФНС направила в налоговые инспекции распоряжение о сокращении срока проверок для предоставления части налоговых вычетов до двух недель.

Фото: pixabay.com — RonaldCandonga

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Россия

Теги : ФНС санкции меры поддержки


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