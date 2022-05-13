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На «комфортные» остановки появился потенциальный инвестор

  • 13/05/2022, 16:20
Автор:
новости Новосибирска
Но он попросил дополнительное время для проведения финансово-экономического анализа окупаемости проекта и оценки рынка.

В связи со сложной экономической ситуацией и нестабильностью на рынке департаментом инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска принято решение о продлении срока приема заявок на участие в конкурсе на право заключения концессионного соглашения по проекту «Комфортные остановки», сообщила пресс-служба мэрии. Актуальность данного решения подтверждается, в частности, обращением потенциального участника конкурса с просьбой о продлении указанного срока для проведения финансово-экономического анализа по окупаемости проекта и оценки рынка. О каком инвесторе идет речь — в муниципалитете не уточняют.

— С учетом наметившейся тенденции к стабилизации экономической ситуации в департаменте считают, что возможным инвесторам будет достаточно дополнительного времени для принятия взвешенного решения об участии в конкурсе, — подчеркивают в мэрии.

новости Новосибирска

В мэрии Новосибирска сдвинули конкурс по концессии на остановки на полтора месяца

После второго переноса сроков заявки на конкурс заказчик принимает до 29 июня. Конкурсные предложения принимаются до 29 сентября., и в этот день конверты будут вскрыты конкурсной комиссией. Первоначально документы на торги инвесторы должны были подать до 11 февраля, а конверты с заявками вскрыть 29 марта.

В рамках соглашения концессионер должен будет установить 210 остановок общественного транспорта двух типов: первый — 140 навесов, второй — 70 навесов с павильонами для оказания услуг дорожного сервиса, а также реконструировать помещение  для размещения единого пункта управления (ЕПУ). Обязательный объем инвестиций в проект — не менее 395 млн рублей. Срок действия концессионного соглашения — 15 лет. В основном речь идет об остановках на гостевых маршрутах. Ранее создать эту сеть инвестор должен был до конца 2022 года к Международному молодежному чемпионату мира по хоккею. В марте проведение чемпионата в Новосибирске было отменено.

Напомним, предыдущая концессия по созданию в Новосибирске сети умных остановок тоже откладывалась несколько раз. При этом муниципальные власти сообщали, что к проекту есть интерес у инвесторов.

 

Ранее редакция сообщала, что мэрии пригласила предпринимателей к модернизации сети остановок по инвестиционным договорам

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Рубрики : Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : остановки концессия город бизнес


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