По заявлению АО «РЭС» возбуждено уголовное дело о хищении электроэнергии

В ноябре 2021 года следственным управлением МВД по г. Новосибирску по заявлению АО «РЭС» о незаконном потреблении электроэнергии на сумму около 4 млн рублей было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» частью 2 статьи 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».

Фигурантом дела стал «предприимчивый» бизнесмен, который на протяжении нескольких лет с завидной регулярностью осуществлял бездоговорное потребление электроэнергии, самовольно подключаясь к электрическим сетям. При этом электричество использовалось нарушителем не только для удовлетворения собственных бытовых потребностей, но и для ведения бизнеса – энергоснабжения нескольких торгово-сервисных точек (от фастфуда до парикмахерской и автосервиса).

Специалисты АО «РЭС» неоднократно «ловили за руку» владельца указанных коммерческих объектов, ими составлялись контрольные акты, подавались заявления в правоохранительные органы, инициировались судебные иски.

В отношении недобросовестного предпринимателя в августе 2021 года суд кассационной инстанции подтвердил правильность решения нижестоящего суда о взыскании с него 3,8 млн руб. за фактически потребленную без оплаты электроэнергию. С учетом заявленных штрафных санкций общий размер взысканных с предпринимателя денежных средств превысил 4,1 млн руб.

В настоящее время уголовное дело принято к производству, начато его расследование. По окончании предварительного следствия возможно вынесение обвинительного заключения и направление уголовного дела в суд. Таким образом, нарушитель может оказаться на скамье подсудимых и, в случае установления его вины, энерговору грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

АО «РЭС» напоминает, что электроэнергия – это такой же товар, приобретаемый людьми, как и продукты питания или одежда. Незаконное потребление энергоресурса карается, как и хищение любого другого товара. В итоге, энерговоры не только выплатят огромные компенсации (перерасчет потребления и штрафы), но и могут понести наказание в виде лишения свободы!

Энергетики и в дальнейшем продолжат вести непримиримую борьбу с энерговоровством, в том числе с помощью сознательных граждан, которые теперь могут получить вознаграждение за сообщение о незаконном потреблении электроэнергии. Для этого нужно всего лишь заполнить форму «Сообщить о хищении» на официальном сайте АО «РЭС» или направить в адрес компании письменное заявление.