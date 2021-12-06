Участникам ВЭД дарят скидки на РКО в Банке «Левобережный»

Скидка предоставляется на бизнес-пакет «Стабильный» в размере 20,22% в течение 12 месяцев с даты подключения. В рамках пакета РКО вы можете каждый месяц бесплатно отправлять по 30 платежей и переводить на счета физических лиц до 300 тысяч рублей. Специальный тариф на внесение наличных – 0,25% от суммы операции, на снятие – от 0,3%. Стоимость бизнес-пакета с учетом скидки – 2370 рублей в месяц вместо 2970 рублей. Скидка не суммируется с другими акциями по РКО.

Чтобы воспользоваться предложением, нужно предоставить контракт по ВЭД в банк с 1 ноября 2021 г. по 28 февраля 2022 г. Участвовать в акции могут юридические лица и ИП, не имеющие валютных контрактов на обслуживании в банке по состоянию на 01.11.2021 (или не проводившие операций по ВЭД с 01.05.2021).

Подробнее ознакомиться со всеми опциями бизнес-пакета «Стабильный» можно на сайте. По всем интересующим вопросам обращайтесь к персональному менеджеру, в единую справочную службу: 8-800-3333-555 или в офисы Банка «Левобережный» (ПАО).