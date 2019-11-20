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Почему пузырчатой пленке нет равных в упаковке хрупких предметов

  • 20/11/2019, 09:21
Пузырчатая пленка появилась на рынке не так давно, но за счет своих уникальных свойств является незаменимым материалом.

Этот упаковочный материал используется для изоляции хрупких изделий от внешних механических воздействий.

Можно купить воздушно-пузырчатую пленку для сохранения следующих изделий:

  • оптические приборы;
  • техника;
  • фарфор;
  • керамика;
  • стекло и прочие хрупкие вещи.

В зависимости от хрупкости предмета понадобится или двухслойная пленка, или трехслойная. Ее используют для транспортировки или безопасного хранения. В грузовых автомобилях обычно перевозят большое количество предметов, они могут тереться друг об друга, ударяться и царапаться. Если не обеспечить должную защиту, то изделия могут стать необратимо испорченными.

Двухслойная структура чаше используется как прокладочный материал (в стопке зеркал ее кладут между изделиями, а также для других хрупких вещей) или набивочный (когда в коробке много свободного места, а в ней лежит хрупкое изделие рационально заполнить оставшееся пространство ВВП). Из трехслойной структуры делают чехлы (для телевизоров, телефонов, планшетов, чтобы не повредить экран).

Причины, что делают пузырчатую пленку незаменимым материалом:

  1. малый вес и объем, при перевозке, особенно когда габариты имеют значение, она почти никак не повлияет на ситуацию;
  2. является универсальной упаковкой, ее можно использовать для любых целей, включая пищевые продукты;
  3. защищает изделия не только от механических повреждений, а и от грязи, попадания влаги, ударов;
  4. такой вид пленки является многоразовым, главное аккуратно с ней обращаться;
  5. герметична, поэтому даже если под воздействием сильного удара в ней что-то разобьется — все осколки останутся внутри и не рассыплются;
  6. устойчива к очень низким и высоким температурам, а также к их перепадам;
  7. обладает амортизирующим свойством;
  8. полностью безвредна для человеческого здоровья, т.к. не содержит токсических веществ;
  9. мягкая, поэтому способна принять форму любого изделия.

Все эти преимущества ставят пленку впереди остальных упаковочных материалов. Благодаря своей уникальной структуре она защитит даже самые хрупкие изделия. В нее упаковывают посуду, антиквариат, сувениры, зеркала, бытовую технику и т.д. Такая защита дает высокую вероятность защиты от большого количества повреждений. При этом цена у нее очень доступная.

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