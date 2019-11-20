Почему пузырчатой пленке нет равных в упаковке хрупких предметов

Этот упаковочный материал используется для изоляции хрупких изделий от внешних механических воздействий.

Можно купить воздушно-пузырчатую пленку для сохранения следующих изделий:

оптические приборы;

техника;

фарфор;

керамика;

стекло и прочие хрупкие вещи.

В зависимости от хрупкости предмета понадобится или двухслойная пленка, или трехслойная. Ее используют для транспортировки или безопасного хранения. В грузовых автомобилях обычно перевозят большое количество предметов, они могут тереться друг об друга, ударяться и царапаться. Если не обеспечить должную защиту, то изделия могут стать необратимо испорченными.

Двухслойная структура чаше используется как прокладочный материал (в стопке зеркал ее кладут между изделиями, а также для других хрупких вещей) или набивочный (когда в коробке много свободного места, а в ней лежит хрупкое изделие рационально заполнить оставшееся пространство ВВП). Из трехслойной структуры делают чехлы (для телевизоров, телефонов, планшетов, чтобы не повредить экран).

Причины, что делают пузырчатую пленку незаменимым материалом:

малый вес и объем, при перевозке, особенно когда габариты имеют значение, она почти никак не повлияет на ситуацию; является универсальной упаковкой, ее можно использовать для любых целей, включая пищевые продукты; защищает изделия не только от механических повреждений, а и от грязи, попадания влаги, ударов; такой вид пленки является многоразовым, главное аккуратно с ней обращаться; герметична, поэтому даже если под воздействием сильного удара в ней что-то разобьется — все осколки останутся внутри и не рассыплются; устойчива к очень низким и высоким температурам, а также к их перепадам; обладает амортизирующим свойством; полностью безвредна для человеческого здоровья, т.к. не содержит токсических веществ; мягкая, поэтому способна принять форму любого изделия.

Все эти преимущества ставят пленку впереди остальных упаковочных материалов. Благодаря своей уникальной структуре она защитит даже самые хрупкие изделия. В нее упаковывают посуду, антиквариат, сувениры, зеркала, бытовую технику и т.д. Такая защита дает высокую вероятность защиты от большого количества повреждений. При этом цена у нее очень доступная.