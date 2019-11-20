Основные требования МФО к заемщикам

МФО – это кредитные организации, которые позволяют взять займ на карту или наличными. Для получения денежных средств потенциальные заемщики должны соответствовать минимальному набору требований.
Современные микрофинансовые организации выдвигают к клиентам следующие требования:
Важно! МФО могут одобрить займ гражданам без официального трудоустройства. Также не нужно предоставлять документы о доходах, в отличие от других кредитных организаций.
Заявка рассматривается за 15-20 минут.
Перечисленные требования являются основными для всех кредиторов, но некоторые могут добавлять дополнительные требования. Заемщики, которые изъявили желание заключить договор с минимальной ставкой по процентам, должны выбрать МФО с наиболее жесткими условиями – низкие риски снижают переплачиваемую сумму.
Для того, чтобы увеличить вероятность положительного решения, необходимо соответствовать некоторым дополнительным условиям. К ним относят:
Если потенциальные заемщики соответствуют всем требованиям, то можно надеяться на положительное решение почти любой микрофинансовой организации.
Кредитование в МФО Новосибирска осуществляется по минимальному пакету документов. Для этого необходим паспорт и ИНН. Также потребуется загрузить фотографию с разворотом паспорта в руках клиента.
Если сумма предполагаемого займа превышает 50 тысяч рублей, то в анкете необходимо указать данные для связи с поручителями.
Взятие кредита в МФО включает следующий порядок действий:
После одобрения заявки зачисление денег на карту происходит достаточно быстро. Отказать в этом могут только при предоставлении ложных сведений, наличии долгов перед другими МФО и отрицательной кредитной истории.
Кредитор не обязан озвучивать причину своего отказа. Для того чтобы повысить шанс, нужно подать заявку в сразу несколько организаций.
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