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Основные требования МФО к заемщикам

  • 20/11/2019, 09:30
МФО: сущность и требования к заемщикам. Необходимые документы и другие нюансы.

МФО – это кредитные организации, которые позволяют взять займ на карту или наличными. Для получения денежных средств потенциальные заемщики должны соответствовать минимальному набору требований.

Основные требования

Современные микрофинансовые организации выдвигают к клиентам следующие требования:

  • возраст старше 18 лет;
  • гражданство РФ;
  • регистрация на территории страны;
  • стабильный доход;
  • номер телефона для связи.

Важно! МФО могут одобрить займ гражданам без официального трудоустройства. Также не нужно предоставлять документы о доходах, в отличие от других кредитных организаций.
Заявка рассматривается за 15-20 минут.

Перечисленные требования являются основными для всех кредиторов, но некоторые могут добавлять дополнительные требования. Заемщики, которые изъявили желание заключить договор с минимальной ставкой по процентам, должны выбрать МФО с наиболее жесткими условиями – низкие риски снижают переплачиваемую сумму.

Дополнительные условия

Для того, чтобы увеличить вероятность положительного решения, необходимо соответствовать некоторым дополнительным условиям. К ним относят:

  • отсутствие долгов перед другими кредитными организациями;
  • нахождение заемщика на территории РФ;
  • наличие официальной работы;
  • дополнительный источник дохода.

Если потенциальные заемщики соответствуют всем требованиям, то можно надеяться на положительное решение почти любой микрофинансовой организации.

Необходимые документы

Кредитование в МФО Новосибирска осуществляется по минимальному пакету документов. Для этого необходим паспорт и ИНН. Также потребуется загрузить фотографию с разворотом паспорта в руках клиента.

Если сумма предполагаемого займа превышает 50 тысяч рублей, то в анкете необходимо указать данные для связи с поручителями.

Оформление займа в МФО

Взятие кредита в МФО включает следующий порядок действий:

  • выбор организации с наиболее подходящими условиями;
  • процедура регистрации;
  • предоставление данных;
  • подбор условий и выбор суммы;
  • подтверждение банковской карты;
  • подписание документов;
  • зачисление денежных средств.

После одобрения заявки зачисление денег на карту происходит достаточно быстро. Отказать в этом могут только при предоставлении ложных сведений, наличии долгов перед другими МФО и отрицательной кредитной истории.

Кредитор не обязан озвучивать причину своего отказа. Для того чтобы повысить шанс, нужно подать заявку в сразу несколько организаций.

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