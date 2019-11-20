Основные требования МФО к заемщикам

МФО – это кредитные организации, которые позволяют взять займ на карту или наличными. Для получения денежных средств потенциальные заемщики должны соответствовать минимальному набору требований.

Основные требования

Современные микрофинансовые организации выдвигают к клиентам следующие требования:

возраст старше 18 лет;

гражданство РФ;

регистрация на территории страны;

стабильный доход;

номер телефона для связи.

Важно! МФО могут одобрить займ гражданам без официального трудоустройства. Также не нужно предоставлять документы о доходах, в отличие от других кредитных организаций.

Заявка рассматривается за 15-20 минут.

Перечисленные требования являются основными для всех кредиторов, но некоторые могут добавлять дополнительные требования. Заемщики, которые изъявили желание заключить договор с минимальной ставкой по процентам, должны выбрать МФО с наиболее жесткими условиями – низкие риски снижают переплачиваемую сумму.

Дополнительные условия

Для того, чтобы увеличить вероятность положительного решения, необходимо соответствовать некоторым дополнительным условиям. К ним относят:

отсутствие долгов перед другими кредитными организациями;

нахождение заемщика на территории РФ;

наличие официальной работы;

дополнительный источник дохода.

Если потенциальные заемщики соответствуют всем требованиям, то можно надеяться на положительное решение почти любой микрофинансовой организации.

Необходимые документы

Кредитование в МФО Новосибирска осуществляется по минимальному пакету документов. Для этого необходим паспорт и ИНН. Также потребуется загрузить фотографию с разворотом паспорта в руках клиента.

Если сумма предполагаемого займа превышает 50 тысяч рублей, то в анкете необходимо указать данные для связи с поручителями.

Оформление займа в МФО

Взятие кредита в МФО включает следующий порядок действий:

выбор организации с наиболее подходящими условиями;

процедура регистрации;

предоставление данных;

подбор условий и выбор суммы;

подтверждение банковской карты;

подписание документов;

зачисление денежных средств.

После одобрения заявки зачисление денег на карту происходит достаточно быстро. Отказать в этом могут только при предоставлении ложных сведений, наличии долгов перед другими МФО и отрицательной кредитной истории.

Кредитор не обязан озвучивать причину своего отказа. Для того чтобы повысить шанс, нужно подать заявку в сразу несколько организаций.