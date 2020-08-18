Почта России модернизирует автопарк в Новосибирске

Грузоподъемность отечественных легковушек составляет 750 кг. Они оснащены маячками, сиреной, сигнализацией с обратной связью и дополнительным комплектом зимних шин. В автомобилях установлены кондиционер, аудиосистема и другие опции. Новые машины будут задействованы для курьерской доставки по Новосибирску и пригороду EMS-отправлений, уточняет пресс-служба УФПС Новосибирской области.

— Обновление и расширение автопарка — важная составляющая любого логистического процесса. Новые курьерские автомобили — это не только комфорт для водителей, это еще надежность доставки и скорость. Раньше по городу курсировали, доставляя или забирая почтовые отправления, около 23 курьерских автомобилей, сейчас их количество значительно увеличится, — рассказал начальник участка курьерской доставки УФПС Новосибирской области Дмитрий Филатов.

Вызвать курьера для приема отправлений можно круглосуточно, не выходя из дома: через сайт Почты России, в мобильном приложении или по бесплатному номеру курьерской службы EMS — 8-800-200-50-55. По приезду сотрудник оформит отправку и примет оплату. Все экспресс-отправления регистрируются, статус доставки и вручения легко отследить. Курьер забирает отправление весом до 31,5 кг в удобном для клиента месте и доставляет его адресату домой или в офис.

Фото предоставлено пресс-службой Почты России