В Сибири нашли медицинский картель с доходом более 260 млн рублей

Новосибирское УФАС совместно с МРУ Росфинмониторинга по СФО выявили картель на рынке оказания услуг по ремонту радиологического оборудования для нужд учреждений здравоохранения Российской Федерации, говорится на сайте регионального ведомства. УФАС России признало ООО «Сибмер» и ООО «Радиационная техника» нарушившими антимонопольное законодательство при участии в 89 торгах. Антимонопольный орган установил, что компании сговорились и поддерживали цены на торгах, а также действовали в интересах друг друга,

— Из-за отказа ответчиков от конкуренции на торгах пострадали добросовестные участники, которые могли стать победителями на торгах и заключить контракт по выгодной бюджету цене, — отметила заместитель руководителя Новосибирского УФАС России Наталья Камнева.

Общий доход этого картеля превысил 260 млн рублей, хозяйствующим субъектам административная ответственность, их должностным лицам — уголовная. Материалы антимонопольного дела из СФО направлены в ГУ МВД России по Новосибирской области для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

ООО «Сибмер» и ООО «Радиационная Техника» также являются ответчиками еще в одном антимонопольном разбирательстве ФАС России, уточняется в сообщении. Компании подозреваются в поддержании цен на 475 торгах на выполнение работ по техническому обслуживанию медицинского радиологического оборудования. Сумма этих контрактов составила свыше 3 млрд рублей.

— Сейчас в отношении должностных лиц компаний, проходящих по двум эпизодам картельных расследований в Москве и Новосибирске, возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ — дача взяток при проведении торгов. Уверен, что факты картельных сговоров на закупках станут новыми эпизодами в уголовном деле, — подчеркнул начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.

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