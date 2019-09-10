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Почта России планирует за пять лет направить на цифровизацию более 40 млрд рублей

На сегодняшний день начинается внедрение платформы единого геоинформационно-аналитического сопровождения деятельности.
  • 10/09/2019, 18:02
Почта России планирует за пять лет направить на цифровизацию более 40 млрд рублей

В основе функционирования платформы будут использованы прогрессивные методы анализа и прогнозирования с алгоритмами машинного обучения с использование анализа и обработки структурированных и неструктурированных данных. При проектировании системы Почта России ориентировалась на успешный опыт использования аналогичных инструментов в крупных розничных сетях, международных компаниях и банковских организациях федерального масштаба, сообщили в пресс-службе Почты России.

Отмечается, что аналитическая платформа позволит менеджменту Почты России получать в режиме реального времени оперативные данные по ключевым показателям каждого отделения: укомплектованность штата, загруженность, финансовые показатели и пр. В перспективе это будет способствовать росту качества обслуживания клиентов, поможет выявить зоны развития в процессах и повысит их эффективность. Опытная эксплуатация аналитической платформы будет запущена в первом квартале 2020 года. Подключение всей сети к системе намечено на второй квартал 2020 года.

— Новая платформа будет интегрирована с другими информационными системами Почты России, например, с системой управления электронной очередью, системой управления рабочим временем персонала. Мы располагаем значительной клиентской аудиторией и широким спектром востребованных у клиентов услуг, поэтому нам необходимо уметь структурировать и эффективно управлять большими данными, опираясь на лучшие мировые практики, — отметил заместитель генерального директора Почты России по операционному управлению и розничной торговле Михаил Волков.

По его словам, в ближайшие пять лет Почта России направит на цифровизацию более 40 млрд руб.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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