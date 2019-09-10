За 8 месяцев «Обувь России» выдала более 160 тыс. посылок

Группа компаний «Обувь России» за 8 месяцев 20219 года в магазинах компании выдала более 160 тыс. посылок сторонних интернет-магазинов. Отмечается, что сейчас «Обувь России» по выдаче онлайн-заказов сотрудничает с пятью операторами логистического рынка и с онлайн-ритейлером OZON. На данный момент в магазинах компании работает более 850 ПВЗ, большая часть из них располагается в магазинах основной розничной сети «Обуви России» — Westfalika.

— Успех проекта связан с увеличением количества партнеров и активным открытием наших магазинов. Проект «Пункты выдачи заказов» помог укрепить взаимоотношения с нашими партнерами, покупателями и привлечь новую аудиторию. Люди приходят в наши магазины получить посылку и могут дополнительно посмотреть товары из новой коллекции, ознакомиться с нашим ассортиментом, подобрать total look. — комментирует Наталья Куликова, руководитель группы финансовых услуг ГК «Обувь России.

В компании напомнили, что «Обувь России» начала реализовывать проект «Пункты выдачи заказов» в ноябре 2018 года, когда совместно с PickPoint, ведущим логистическим оператором российского рынка e-commerce, объявила о создании сети ПВЗ на федеральной базе магазинов «Обуви России». В феврале 2019 года Группа начала взаимодействовать с крупнейшим коммерческим оператором экспресс-доставки РФ — компанией DPD, а летом 2019 года заключила партнерское соглашение с онлайн-ритейлером OZON.

Фото: пресс-служба компании