Почта России тестирует мобильную витрину для маркетплейса

Несмотря на режим тестирования, витрина обладает полным функционалом товарного маркетплейса, Почта России доставляет оформленные заказы, которые можно получить в отделениях Почты России и с помощью курьерской доставки, уточняется в пресс-релизе.

Партнером Почты, наполняющим товарную витрину, выступает маркетплейс goods.ru, чей ассортимент в 2 млн товаров и предлагается пользователям приложения. А Почта оказывает весь комплекс логистических услуг: фулфиллмент (прием, хранение, комплектация и упаковка товаров), доставка курьером или до почтового отделения. О партнерстве Почты и goods.ru по модели white label объявлялось в 2019 году.

— Запуску проекта предшествовал пилот, стартовавший с начала 2020 года и охватывавший ограниченную аудиторию. Сейчас Почта и goods.ru будут тестировать работоспособность и масштабируемость сервиса и планируют предоставить доступ 100% аудитории приложений в течение месяца. Начав с небольшой тестовой аудитории, он будет постепенно прирастать новыми пользователями, что позволит контролировать нагрузку на приложение, проверять и улучшать его работоспособность в различных условиях, — уточнили в пресс-службе компании.

Также партнеры займутся совершенствованием функционала витрины с учетом опыта взаимодействия с клиентом.

С января 2020 года число активных пользователей мобильного приложения Почты выросло на 16% и составляет 3,6 млн человек в неделю. Количество посылок, оформленных онлайн на сайте и в мобильном приложении Почты России, за последний год выросло в 10 раз. Витрина станет доступна для всех пользователей мобильного приложения Почты в разделе «Товары». Для этого пользователям iOS необходимо будет обновить версию мобильного приложения, а пользователи Android получат доступ к разделу автоматически. Нажав на кнопку «Товары», можно будет сделать заказ, оператором которого выступает маркетплейс goods.ru, обеспечивая в том числе клиентскую поддержку.

Фото предоставлено пресс-службой Почты России