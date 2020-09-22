Полуторагодовалому Артёму требуется лечение

У полуторагодовалого Артёма органическое поражение центральной нервной системы. Малыш родился недоношенным, в тяжелом состоянии, лежал в реанимации, потом в отделении патологии новорожденных.

— В два месяца опять попал в больницу с отеком головного мозга, у него обнаружили бактериальную инфекцию и долго лечили антибиотиками. После выписки у Артема возникли осложнения – слабость в руках и ногах, он постоянно монотонно плакал, а потом появились судороги. Сын сильно отставал в развитии: не держал голову, не переворачивался, не сидел, не ползал, не гулил. Врачи прописывали разные лекарства, но улучшения не было. И только после начала приема дорогого препарата сабрил судорожные приступы прекратились, — рассказывает мама Артёма Ольга Жолба.

По ее словам, Недавно Артем прошел курс лечения в томском реабилитационном центре «Шаг вперед», оплатить который нам помог Русфонд.

— Сын научился гораздо лучше держать голову, стал опираться на ручки, переворачиваться, брать игрушки, говорить первые слова. Врачи считают, что восстановление требует упорных занятий и прекращать их никак нельзя, — говорит Ольга.

По словам невролога детского реабилитационного центра «Шаг вперед» (Томск) Оксаны Жексеновой, Артём нуждается в реабилитационном лечении.

— Артем нуждается Его цель – развитие координации движения и равновесия, самостоятельного передвижения, мелкой моторики и речи, — отметила Оксана Жексенова.

По данным Русфонда, стоимость лечения составляет 201 600 рублей. Семья Артема не может собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Лечение дорогое, муж работает автомехаником, его зарплаты не хватает, у нас в семье растут еще два мальчика. Чтобы купить лекарство для Артема, нам пришлось продать машину. На оплату восстановительного лечения денег нет. Помогите, пожалуйста! — просит Ольга.

Помочь Артёму можно по ссылке.

Фото из архива семьи