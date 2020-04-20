Почтальоны начали принимать оплату за тепло

Для безопасной оплаты за отопление и горячее водоснабжение в период самоизоляции СГК договорилась с Почтой России о приеме платежей в Новосибирске. Теперь оплату за отопление и горячую воду можно произвести почтальону, который придет домой к потребителю. Сотрудник почты примет оплату наличными и выдаст квитанцию об оплате. Оплата производится по системе «Город», без комиссии.
Чтобы заплатить через почтальона, нужно оставить заявку по одному из нескольких каналов: по телефону контактного центра СГК (383)289-12-12, через мобильное приложение СГК, через раздел «Задать вопрос» на сайте компании или по электронной почте services@sibgenco.ru.
Почтальон придет в течение двух рабочих дней после получения заявки.
Заявить о желании заплатить дома сможет только лично потребитель. Представители СГК ни при каких обстоятельствах не будут по собственной инициативе звонить или приходить с предложением данной услуги, подчеркнули в теплосбытовом подразделении компании. У почтальона при себе должно быть служебное удостоверение.
Для жителей Новосибирска и Куйбышева есть еще несколько способов, чтобы оплатить отопление и горячую воду дистанционно без комиссии:
а также через ресурсы и сайты партнеров компании:
Кроме того, доступна оплата через приложение Сбербанк Онлайн (банк взимает комиссию).
Фото: pixabay.com, автор- 8499117
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