Почтальоны начали принимать оплату за тепло

Для безопасной оплаты за отопление и горячее водоснабжение в период самоизоляции СГК договорилась с Почтой России о приеме платежей в Новосибирске. Теперь оплату за отопление и горячую воду можно произвести почтальону, который придет домой к потребителю. Сотрудник почты примет оплату наличными и выдаст квитанцию об оплате. Оплата производится по системе «Город», без комиссии.

Чтобы заплатить через почтальона, нужно оставить заявку по одному из нескольких каналов: по телефону контактного центра СГК (383)289-12-12, через мобильное приложение СГК, через раздел «Задать вопрос» на сайте компании или по электронной почте services@sibgenco.ru.

Почтальон придет в течение двух рабочих дней после получения заявки.

Заявить о желании заплатить дома сможет только лично потребитель. Представители СГК ни при каких обстоятельствах не будут по собственной инициативе звонить или приходить с предложением данной услуги, подчеркнули в теплосбытовом подразделении компании. У почтальона при себе должно быть служебное удостоверение.

Для жителей Новосибирска и Куйбышева есть еще несколько способов, чтобы оплатить отопление и горячую воду дистанционно без комиссии:

через мобильное приложение СГК;

через личный кабинет на сайте Сибирской генерирующей компании;

а также через ресурсы и сайты партнеров компании:

сайт АО «Новосибирскэнергосбыт» (в личном кабинете);

мобильное приложение «Платосфера»;

платежный кабинет системы «Город» (pay.kvartplata.ru);

мобильное приложение «Квартплата+».

Кроме того, доступна оплата через приложение Сбербанк Онлайн (банк взимает комиссию).

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