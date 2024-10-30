Почти 40 автомобилей сгорело за месяц в Новосибирской области

В Новосибирской области с начала октября сгорело почти 40 автомобилей.

Как сообщает региональное МЧС России, в Новосибирской области фиксируется рост числа возгораний автомобилей.

С начала октября 2024 года пожарные 38 раз выезжали на тушение автомобилей, загоревшихся в ДТП. Всего с начала 2024 года в регионе было ликвидировано 279 пожаров, связанных с автомобилями.

Во вторник, 29 октября, на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре в машине. На улице Титова в Ленинском районе горел «ВАЗ». Пожарные прибыли на место в течение минуты и оперативно потушили возгорание. В результате огонь повредил автомобиль на площади 4 квадратных метра. К счастью, никто не пострадал.

Ранее редакция сообщал о тмо, что более 30 пожаров произошло в Новосибирске за неделю.