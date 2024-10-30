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Почти 40 автомобилей сгорело за месяц в Новосибирской области

  • 30/10/2024, 09:00
Автор: Артем Рязанов
Более 30 машин сгорело за месяц в Новосибирской области
В регионе фиксируется рост числа возгораний

В Новосибирской области с начала октября сгорело почти 40 автомобилей.

Как сообщает региональное МЧС России, в Новосибирской области фиксируется рост числа возгораний автомобилей.

С начала октября 2024 года пожарные 38 раз выезжали на тушение автомобилей, загоревшихся в ДТП. Всего с начала 2024 года в регионе было ликвидировано 279 пожаров, связанных с автомобилями.

Во вторник, 29 октября, на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре в машине. На улице Титова в Ленинском районе горел «ВАЗ». Пожарные прибыли на место в течение минуты и оперативно потушили возгорание. В результате огонь повредил автомобиль на площади 4 квадратных метра. К счастью, никто не пострадал.

Ранее редакция сообщал о тмо, что более 30 пожаров произошло в Новосибирске за неделю.

Источник фото: МЧС по Новосибирской области

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : пожар возгорание машин


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