Более 30 пожаров произошло в Новосибирске за неделю

За период с 21 по 27 октября в Новосибирске произошло 33 пожара, из которых 12 — в жилом секторе.

Например, 26 октября в Новосибирске произошло два пожара, о которых сообщил департамент по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии.

В Первомайском районе возгорание произошло в частном доме, а в Дзержинском районе — горела частная баня. В обоих случаях имущество было повреждено. Кроме того, несмотря на дождливую погоду, в Кировском районе возник пожар, в результате которого загорелся мусор.

— Спасатели напоминают, что легче предотвратить пожар, чем сожалеть о его последствиях, и призывают новосибирцев не нарушать правила пожарной безопасности, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что пожарные потушили огонь, охвативший несколько домов и гаражей под Новосибирском.