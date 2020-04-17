Почти на 50% вырос спрос на доставку цветов в Новосибирске

В крупных городах страны почти двукратно вырос спрос на доставку цветов. Количество поисков организаций доставки цветов в геосервисе 2ГИС в городах-миллионниках на минувшей неделе увеличилось на 72% в сравнении с последней неделей марта, после которой в регионах был введён режим самоизоляции, сообщили в пресс-службе 2ГИС.

По данным 2ГИС, активнее всего стали искать доставку цветов в Волгограде — число поисковых запросов выросло в 3 раза (на 196%). В первую пятёрку городов-миллионников вошли также Уфа (+152%), Ростов-на-Дону (+144%), Омск (+108%) и Красноярск (+93,5%). Практически не отстаёт от топ-5 и Санкт-Петербург — в северной столице доставкой цветов интересовались на 93,3% чаще, чем до карантина. В Москве поиск доставки цветов вырос в полтора раза (на 51%), сразу за столицей — третий по численности населения город страны, в Новосибирске прирост составил 46%.

Отмечается, что по итогам марта в крупнейших городах России число точек с услугой доставки цветов сократилось более чем на 100 организаций. Это менее 2% от их общего количества в миллионниках, в то же время за март 2019 года общее число таких организаций выросло на 243.

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