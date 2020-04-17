Доходы Новосибирской области «режут по живому»

О будущем снижении собственных доходов говорят даже представители крупных отраслей, получившие «амнистию» и возобновившие работу. В частности, это касается строительного сектора, об этом глава региона Андрей Травников сообщил в рамках пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента Infopro54 о текущем состоянии и перспективах региональной экономики в период пандемии коронавирусной инфекции.

— Я достаточно активно на этой неделе общался со строителями, — говорит губернатор. — Да, они удовлетворены, что удалось восстановить работу, что объекты не встали. Тем не менее они признают, что уже сейчас количество запросов со стороны потенциальных клиентов снижается. Это, безусловно, повлияет на их прибыль.

Пока глава региона отказывается озвучить цифры, характеризующие состояние экономики в целом, ссылаясь на их приблизительность. По его словам, первые точные цифры станут известны не ранее середины лета. Однако уже сейчас областной бюджет начал корректироваться в сторону значительного снижения доходной части.

Из-за отсрочек по налогам область недополучит около 4 млрд рублей — сообщает Травников. — Несмотря на это, все социальные обязательства (и обеспечение требуемого уровня заработной платы бюджетников) нами сохранены. Все меры поддержки, в том числе инициированные президентом в январе, обеспечены финансированием. Все мероприятия нацпроектов пока нами сохранены. Надеемся, что под эти приоритетные задачи мы обеспечим финансирование. Хотя, еще раз повторю, минус доходов будет. Без поддержки федерального центра не обойтись.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин поручил выделить регионам 200 млрд рублей на меры поддержки экономики и граждан, пострадавших в период эпидемии коронавируса. В настоящее время в правительстве Новосибирской области и мэрии областного центра финансовые подразделения ведут подсчеты необходимого объема помощи.

Помимо зарплат бюджетников, в качестве приоритетных расходов губернатор называет и мероприятия по борьбе с инфекционными заболеваниями. В начале недели Андрей Травников заявил о необходимости применять к больным ОРВИ те же меры, что и к коронавирусным. По прогнозам регионального правительства, новосибирцам еще предстоит пережить пик заболеваемости.

— Мы несем дополнительные расходы на все противоэпидемиологические мероприятия, на переоборудование клиник, — говорит Травников. — Давайте не будем питать иллюзий, мы с этим заболеванием теперь надолго. Возможно, нам удастся пережить первую волну зимы-весны. Но осенний всплеск обязательно будет. В течение лета мы станем реализовывать дополнительные мероприятия по укреплению материальной базы нашей медицины. Конечно, мы надеемся на поддержку федерального центра. Приняты первые очень важные решения об отсрочке по бюджетным кредитам и о возможности использования коротких кредитов казначейства. Это позволит нам в течение лета нормально исполнять все обязательства.

Ранее правительство РФ распорядилось выделить из резервного фонда 712 млн рублей на оснащение койко-мест в медучреждениях Новосибирской области.

По информации регионального правительства, по результатам первых бюджетных корректировок без учета коронавирусной ситуации доходы бюджета области пока запланированы в размере 181,2 млрд рублей, расходы — 186,3 млрд, дефицит — 5,1 млрд.

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