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Почти половина повреждений на теплосетях СГК пришлась на Новосибирск

Компания увеличила инвестиции в развитие сетей в объеме, втрое превышающем бюджет, направленный на проведение ремонтных работ.
  • 02/04/2019, 18:17
Почти половина повреждений на теплосетях СГК пришлась на Новосибирск

По информации министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики отопительный период в Новосибирской области завершается в штатном режиме, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Вместе с тем, специалисты отмечают высокий уровень износа тепловых сетей региона, и недостаточный темп работ по их ремонту и замене на новые в последние пять лет, что ведет к повышению уровня аварийности. Как отметил в своем докладе генеральный директор ООО «Сибирская Генерирующая Компания» Степан Солженицын, частота повреждений тепловых сетей в Новосибирске в три — три с половиной раза выше, чем в таких крупных городах как Кемерово и Красноярск.

— Примерно половина всех повреждений на сетях компании в этом году пришлась на Новосибирск. Соответственно, город становится местом активного внимания СГК, для того, чтобы изменить эту ситуацию. Так, только объем ремонтных работ увеличен на 50 процентов. Исходя из критичности компанией принято решение об увеличении инвестиций в развитие сетей в объеме, превышающем втрое бюджет, направленный на проведение ремонтных работ, — сказал Степан Солженицын.

Губернатор региона Андрей Травников обозначил основные направления решения сложившихся проблем.

— Из статистики, которая была представлена в докладах, видно, что в последние пять лет идет нарастание количества аварий и это результат накопленных недоремонтов. Очень важно, что крупнейшая теплоснабжающая организация – СГК, запланировала на 2019 год значительное увеличение объемов текущих и капитальных ремонтов, а также инвестиции в систему теплоснабжения. Очевидно, что накопленные за десятилетие проблемы в течение одного сезона сразу не исправить, поэтому необходимо расставить приоритеты и совместно с мэрией четко спланировать участки ремонтов, в первую очередь магистральных сетей, — подчеркнул губернатор.

Глава региона отметил, что в Новосибирске высокая степень аварийности теплосетей, по сравнению, например, с Красноярском.

— Раз удалось достичь оптимального уровня надежности в соседнем городе, очевидно, что СГК сможет это сделать и в системе теплоснабжения Новосибирска, — отметил Андрей Травников.

Фото: пресс-служба СГК

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