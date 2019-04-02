Достройкой проблемных объектов в Новосибирске может заняться АРЖС

— Инициативы по созданию специализированной некоммерческой организации для достройки объектов и решения проблемы обманутых дольщиков готовятся на федеральном уровне. Они подробно прорабатывались на Госсовете в Казани. Инициатива со стороны регионов по этим проектам вполне ожидаема, — заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников на пресс-конференции. — Там предполагалось выделить средства на докапитализацию Банка Дом.РФ и за счет него финансировать достройку проблемных объектов в регионах.

Травников подчеркнул, что как глава региона очень поддерживает эту инициативу и заинтересован в ее реализации. Он напомнил — в РФ уже есть опыт достройки домов компаний ГК «СУ-155» и ГК «Урбан Групп» за счет бюджета.

— Институционально мы к этому готовы. У нас в Новосибирске есть региональный фонд развития жилищного строительства, есть ОАО «Новосибирское областное агентство ипотечного кредитования» (НОАИК), у которого есть опыт взаимодействия с ДОМ.РФ, в том числе запуск совместных ипотечных продуктов. Ждем, какие условия будут предложены на федеральном уровне, — добавил Травников. — Это важно, потому что несмотря на все механизмы, которые существуют в Новосибирской области (софинансирование из областного бюджета покупки и установки лифтов, техприсоединения и т.д., масштабные инвестпроекты), их недостаточно для решения всех проблем дольщиков. Это особенно понятно на фоне 1 июля, так как инструмент МИПов не будет настолько востребован, как сейчас.

Как пояснил корреспонденту InfoPro54 министр строительства области Иван Шмидт, говоря о структуре, которая будет заниматься достройкой проблемных объектов, губернатор имел в виду ОАО «Агентство развития жилищного строительства» (АРЖС).

— АРЖС нацелен на те программы, о которых говорил губернатор. Кроме того, мы разрабатываем дополнительную программу по строительству служебного жилья, развитию комплексных площадок и т.д. АРЖС в свое время для этого и создавался, — пояснил Шмидт.

— Эта тема долгое время оставалась в подвешенном состоянии, и я рад, что она сейчас получила одобрение. Если нам скажут, что мы должны взять эту задачу на себя — конечно, возьмем! Для этого необходимо просчитать экономику процесса достройки проблемных домов, — говорит Илюхин. — На мой взгляд, для организации этого процесса больше нужны организационные, чем денежные ресурсы.

Гендиректор ОАО «АРЖС» Вячеслав Илюхин отметил, что он предлагал губернатору привлечь агентство к решению проблемы обманутых дольщиков еще в прошлом году.

Он напомнил, что до сих пор в области нередко возникали ситуации, когда ТСЖ, созданное на базе долгостроя, собирало одну сумму для достройки дома, потом другую, третью, так как в большинстве таких структур просто не было квалифицированных специалистов, которые могли качественно пересчитать проектную стоимость. Это приводило к перерасходу денежных средств, к тому, что деньги нередко уходили не по целевому назначению.

— Я предлагал выстроить эту работу системно и прозрачно. В АРЖС есть такие специалисты, часть можно привлечь при увеличении объема работ. Но тем ТСЖ, которые захотят самостоятельно достраивать объект, предоставить эту возможность, — говорит Илюхин. — Я также предлагал, чтобы АРЖС выступало в этом процессе в роли генподрядчика, для контроля денежных потоков, чтобы они не уходили «в сторону моря». Агентству можно передать имеющийся в регионе земельный банк, и оно будет искать заинтересованных застройщиков в рамках №583-ОЗ о масштабных инвестпроектах, привлекать деньги, заниматься подготовкой земельных участков.

Для запуска этого процесса, по его словам, нужно внести ряд корректировок в областной закон №583-ОЗ. Вячеслав Илюхин уверен, что с помощью четко выстроенной системы регион сможет решить проблему обманутых дольщиков в короткий срок.

Сегодня в Новосибирской области в реестре минстроя находятся 55 проблемных домов. За первый квартал 2019 года список пополнился на 2 объекта. В регионе на 8 площадках — 23 га — реализуются масштабные инвестпроекты в рамках 253-ОЗ. Еще 4 участка находятся на рассмотрении в правительстве. Застройщики уже внесли в достройку проблемных домов 653 млн рублей. В конце марта на совещании в полпредстве начальник управления Генпрокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу Владимир Токарев сообщал, что в Новосибирской области органами прокуратуры и местного самоуправления ведется работа по решению вопросов, связанных с завершением строительства еще 12 многоквартирных домов, участники строительства которых не обращались в региональный минстрой для включения в реестр пострадавших граждан.

По данным независимого аналитика рынка недвижимости Сергея Николаева, в радиусе 40 км от центра Новосибирска реально строится около 490 очередей.

— На 406 домов привлекались средства дольщиков. С учетом разрешений это около 550 домов. Из них с задержкой строится уже 45%, — сообщал Николаев на саммите застройщиков Новосибирска.

— Тут нужно согласиться с критикой ЦБ. Сегодня звучит много опасений, что не все застройщики смогут получить одобрение банков, что банки не очень активны. С другой стороны, нужно признать, что количество заявок на финансирование, которые направили застройщики в банки, тоже пока мало. По все стране всего около 500. Мы ведем работу по активизации этого процесса, проводим различные совещания, — добавил Травников.

Губернатор на пресс-конференции также пояснил, что сейчас регион активизирует работу по подготовке и направлению заявок на проектное финансирование застройщиков в адрес банков.

Критерии поддержки застройщиков, которые не смогут получить финансирование в банках и будут претендовать на поручительство региона, по словам главы региона, будут озвучены после публикации соответствующего постановления правительства РФ. Пока, по данным Минстроя РФ, по старым правилам смогут работать компании, достраивающие проблемные объекты (с готовностью от 6%), и те, кто возводит социальную инфраструктуру

Фото Наталья Коробицына