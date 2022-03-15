Под Искитимом под водой может оказаться объездная дорога

— В Искитимском районе ведется строительство моста через реку Ик на дороге «Легостаево – Новососедово – Верх-Ики». На это время оборудован временный объезд. Из-за подъема воды в реке Ик есть угроза подтопления дорожного полотна временного объездного участка, — сообщила пресс-служба Территориального управления автодорог (ТУАД).

Для обеспечения безопасности объездную дорогу перекроют и разберут. Как только паводок закончится — автомобильное движение по дороге восстановят. Планируемый период ограничения движения – апрель – май. Точные даты будут определены после обследования участка противопаводковой комиссией, уточнили в управлении.

— Мостовой переход возводится на существующей оси автомобильной дороги IV категории взамен водопропускного сооружения, которое не обеспечивало безаварийный пропуск паводковых вод из-за недостаточного отверстия и высоты насыпи. Каждый год ее смывало бурным паводком, летом приходилось возводить заново, — говорится в сообщении. — На сегодняшний день закончено устройство опор, монтаж металлических гофрированных конструкций, выполнены работы по засыпке металлических гофрированных конструкций цементно-песчаной смесью.

В процессе выполнения данных работ были выявлены ошибки в проектно-сметной документации, касающиеся увеличения объёма засыпаемого материала. Проведена корректировка ПСД. По откорректированной документации были подготовлены документы для проведения торгов.

На текущий момент осуществляется размещение заявки на выполнение работ по отсыпке дорожной одежды и обустройству моста, с целью запуска движения транспорта. Планируемый срок проведения таких работ апрель — июнь 2022 года. После запуска движения транспорта по мосту будут выполнены укрепительные работы. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на октябрь — ноябрь 2022 года.