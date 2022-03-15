Что делать, если стало известно о скором сокращении

Соберите факты для резюме

Это, конечно, не касается линейного персонала (продавцов, курьеров, комплектовщиков, кассиров) и рабочих — им не нужно тщательно продумывать резюме, достаточно перечислить места работы и должности. А вот офисным и техническим специалистам, особенно руководителям любого уровня, нужно так описать в резюме конкретные навыки и достижения, чтобы выгодно выделиться на фоне других кандидатов. Просмотрите свои рабочие папки и файлы с отчетами за прошлые годы, чтобы вспомнить:

∙ самые сложные задачи за время работы здесь (разумеется, успешно решенные)

∙ самые крупные проекты за последние 2–3 года

∙ ситуации, когда всё «пылало», а вы спасли положение

∙ вообще всё, за что вы могли бы себя похвалить.

Запишите всё это по пунктам — это основа для резюме. Главное — подумайте, в каких цифрах вы могли бы выразить свои результаты работы. Обычно это ваши KPI, но иногда — еще что-то сверх них. В тех случаях, когда абсолютные цифры не подлежат разглашению, можно показать хотя бы относительные. Например, сумму годовой выручки от продаж, за которые вы отвечали, раскрывать нельзя, а вот назвать процент прироста выручки, который вы обеспечили за год, можно. То же самое — с производственными показателями.

Позаботьтесь о рекомендациях

Раньше рекрутеры отсекали ненадежных кандидатов вопросом о причинах увольнения с прежнего места. А сейчас очень многие будут списывать причины на кризис, хотя в реальности это не всегда будет так (конфликтные увольнения и расставания с неэффективными сотрудниками, прикрытые приличной формулировкой «по собственному желанию», тоже никуда не исчезнут). Рекрутеры это отлично понимают. К тому же их задача — выбрать действительно продуктивных, с кем прежний работодатель ни за что не расстался бы, если бы не экономические причины, и отсеять тех, с кем попрощались в первую очередь как с самыми слабыми звеньями.

Поэтому ваша задача — предупредить такие подозрения. Заручитесь рекомендациями руководителя и других коллег, которые знают вас как хорошего профессионала. Можно попросить и письменные рекомендации, но более современный формат — указать в резюме контакты, по которым рекрутер мог бы связаться напрямую с вашими рекомендателями. Но для этого нужно заранее заручиться их согласием на такой звонок.

Перепишите резюме и начинайте поиск

Составьте новое резюме или отредактируйте старое. Внесите туда все ценные факты про опыт на последнем месте и упомяните, что готовы предоставить рекомендации. Начинайте искать варианты новой работы сразу, еще до увольнения. Не откладывайте на потом и не делайте паузу на отдых, даже если ваши выплаты при увольнении это позволяют.

Установите связи с коллегами

Больше шансов найти работу быстрее у тех, кто задействует все возможные каналы поиска одновременно — в том числе личные связи. Наверняка сокращают не только вас, но и многих ваших коллег. Кто-то из них может когда-нибудь посоветовать вас на новом месте, если там появится вакансия. Причем посоветовать именно как хорошего профессионала, а не «просто хорошего человека, которому надо помочь».

Переключайтесь: мир изменился

Как раньше действовал человек, который остался без работы? Чаще всего — искал новую в той же сфере по критериям «чтобы не хуже прежней, но в идеале — чтобы лучше». В том числе это касалось зарплатных ожиданий, уровня должности, состава рабочих задач. Многие готовы были подольше побыть в поиске, ожидая вариантов получше. Сейчас придется принять тот факт, что понятие нормы изменилось. Нет смысла ориентироваться на прежние условия работы и размеры зарплат — рынок будет не тот, что прежде. Многие работодатели будут вынуждены экономить. Чтобы устроиться на работу в ближайшей перспективе, придется подстраиваться под новые реалии.

Еще один важный нюанс: если в компании грядет массовое сокращение, узнайте, что происходит в вашей отрасли в целом. Не исключено, что такая ситуация там сейчас повсюду. Тогда не стоит искать в ближайшее время новую работу в той же сфере —ориентируйтесь на другую и более устойчивую отрасль. Если нет такой возможности — ищите вариант простой временной работы с «быстрым входом» (не требующей квалификации). В современном мире не существует понятия «испортить трудовую книжку» — многие в аналогичном положении.

Не опускайте руки

Это главное правило. Раньше поиск работы приносил плоды тем, кто готов был уделять этому процессу много времени и сил. А сейчас — тем более. Заполнить и разместить резюме, а потом сидеть и ждать звонков — это не поиск работы. Смотрите вакансии каждый день, откликайтесь сами как можно чаще (раньше для получения приглашения на собеседование нужно было сделать не меньше 10 качественных откликов, а сейчас — еще больше). Напишите всем знакомым, что вы в поиске, задействуйте соцсети.

Материал предоставлен пресс-службой HeadHunter Сибирь