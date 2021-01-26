Под комплекс по выращиванию грибов в ТОСЭР «Горный» выделена земля

Комиссия по оценке соответствия объекта социально-культурного или коммунально-бытового назначения, масштабного инвестиционного проекта критериям, вынесла положительное решение по проекту ООО «Шантон», сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Проект ООО «Шантон» предполагает строительство на территории Новосибирской области грибного комплекса полного цикла: от производства субстрата до выращивания, упаковки, хранения и отгрузки готовой продукции. Планируется создание 50 рабочих мест.
Земельный участок площадью почти 66,5 тыс. кв. метров находится в 300 м к юго-западу от р.п. Горный Тогучинского района.
ООО «Шантон» создано в поселке Горный в июле 2020 года. Основной вид деятельности — выращивание грибов и трюфелей. Директор и учредитель — Инна Завльялова. УК — 10 тысяч рублей. Головная компания, работающая под тем же именем, расположена в Нижнем Новгороде. УК — 10 тысяч рублей, 7 сотрудников. Оптовая торговля овощами и фруктами. В настоящий момент в компании идет смена учредителей.
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