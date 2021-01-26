Friends Orchestra в 2020 году запустил в Новосибирске 5 новых проектов

— На 1 января 2020 года у нас в Friends Orchestra были 8 заведений, где работали около 100 сотрудников. За год, несмотря на пандемию, мы открыли еще 5 новых заведений индустрии гостеприимства — и сейчас у нас работают около 150 человек, — сообщил на пресс-конференции Head Hunter HR-специалист Friends Orchestra Павел Иванов.

Получить этот результат, по его словам, позволили решения, принятые командой проекта в первый месяц после начала пандемии.

— Нам сразу было понятно, что карантин продлится не 30 дней, а больше. После анализа ситуации директоры наших баров и заведений встречались с коллективами и честно описывали состояние дел, не замалчивая проблемы. Мы приняли решение полностью выплатить сотрудникам всю зарплату за март. В апреле-июне мы устроили в компании локальный коммунизм, и все получали одинаковую зарплату, независимо от занимаемой должности — 15 тысяч в апреле и по 20 тысяч рублей в мае-июне. Мы не знали, какой будет реакция коллектива, но в итоге ушли единицы, — констатировал Иванов.

— В самый разгар первой волны пандемии — в конце апреля-начале мая — я высказал идею, которая в то время казалась довольно абсурдной. Я предположил, что сейчас крутое время для того, чтобы «снять» с рынка самые квалифицированные кадры. В итоге мы объявили о свободных вакансиях и получили около 250 резюме, тогда как в стандартных условиях их количество составляло около 100, — рассказывает Павел Иванов. — В итоге мы сформировали крутые команды. С большим успехом, к примеру, запустился летний бар Friends Above.

Параллельно топ-менеджеры Friends Orchestra занимались разработкой новых проектов, актуальных для кризисного рынка. В частности, бары и заведения Friends Orchestra очень быстро запустили доставку. Еще весной была выдвинута гипотеза, что первыми с карантина будут выпускать летники — и все заведения Friends Orchestra были подготовлены к работе в этом формате, что позволило им стартовать сразу после отмашки правительства. К этому времени компания пополнилась новым баром Friends Above, расположенным на крыше здания на Красном проспекте.

К концу года также стартовали проекты кафе израильской кухни Yofi, городской Sparks Downtown, английский паб Hammersmith & Bros и азиатская закусочная Noodle Police, которая выросла из карантинного проекта доставки.

Вторая волна пандемии «догнала» Friends Orchestra в октябре. В некоторых барах посещаемость падала до 60%.

— После снятия ограничений спрос был огромный, но показатели не получилось довести до прошлогодних, в связи с тем, что мы соблюдали предписания безопасности и не могли принять всех гостей, — рассказал Иванов. — Мы решили направить энергию созданных команд в позитивное русло и запустили проект «Support local doctor». Заведения, где была самая большая просадка про спросу, готовили и развозили горячие обеды врачам, работавшим в «красной зоне» в трех больницах города. Этот проект мы поддерживали 2 месяца, за которые приготовили 3725 обедов. Около половины расходов на обеды нам удалось покрыть за счет пожертвований наших гостей, а также компаний города, пожелавших принять участие в акции. Что касается ситуации с посещаемостью баров, то ее нам в итоге удалось более-менее выправить только в декабре.

В целом, по его словам, 2020 год оказался для Friends Orchestra не самым плохим и доказал, что стратегия «в сложные моменты держаться всем вместе» была выбрана правильно.

— В 2021 году наша основная стратегия — не запускать новых проектов. Сейчас все силы будут брошены на то, чтобы развивать то, что уже открыто, — уточнил Infopro54 Павел Иванов. — Это не означает, что в итоге ничего не откроется. Но анонсировать мы пока ничего не собираемся.

Friends Orchestra — это объединение концептуальных баров Новосибирска. В FO входят три бара, два ресторана, два пивных бара, кофейня, винный погребок, мексиканская закусочная, израильское бистро, азиатский корнер и секретная портвешковая, говорится на сайте проекта.