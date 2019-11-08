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Подписан план мероприятий по сотрудничеству региона с Павлодарской областью Республики Казахстан

  • 08/11/2019, 14:07
Подписан план мероприятий по сотрудничеству региона с Павлодарской областью Республики Казахстан

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и Аким Павлодарской области Республики Казахстан Булат Бакауов подписали план мероприятий на 2019-2021 годы по реализации действующего соглашения о сотрудничестве. Подписание состоялось в рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам губернатора Новосибирской области, соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между двумя регионами действует уже 16 лет – с 2003 года.

— Взаимодействие в рамках заключенных соглашений — один из эффективных инструментов международного сотрудничества, который активно используется в нашем регионе, — отметил глава региона.

Отмечается, что сегодня Новосибирская область работает по 20 соглашениям о сотрудничестве с такими государствами как Китай, Казахстан, Киргизия, Беларусь, Украина, Республика Корея, Австрия, Норвегия, Испания и другие. Это соглашения, в основном, межрегиональные.

Сегодня развитие взаимовыгодных связей с Республикой Казахстан идёт в рамках Плана мероприятий по реализации Программы межрегионального и приграничного сотрудничества между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан на 2018-2023 годы.

В региональном правительстве уточнили, что по итогам I полугодия 2019 года товарооборот Новосибирской области с Республикой Казахстан составил 252,8 млн. долларов США (11,9% от общего объема товарооборота), экспорт – 169,1 млн долларов США (14,2%), импорт – 83,7 млн долларов США (8,9%).

На казахстанском рынке работает ряд новосибирских предприятий: это ЗАО «ЭНЕРГОПРОМ-Новосибирский электродный завод», АО «НМЗ «Искра», АО завод «ЭКРАН», ПАО «НМЗ им. Кузьмина», ОАО «Сибиар», НПО «ЭЛСИБ» ПАО, ООО «Торговая фирма Теплодар», ООО НЭМЗ «ТАЙРА», ОАО «Машиностроительный завод Труд». Они поставляют множество наименований продукции, начиная от промышленных вентиляторов и продукции медицинского назначения и заканчивая обогатительным и литейным оборудованием, сельскохозяйственной техникой.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

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