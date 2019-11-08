Главный архитектор Новосибирска покидает свой пост

— Виктор Тимонов покидает должность главного архитектора города Новосибирска. Он возглавит новую кафедру управления развитием территорий в НГУАДИ», — сообщил мэр Анатолий Локоть на своей странице в Facebook.

Тимонов возглавит новую кафедру управления развитием территорий в НГУАДИ.

— Убеждён, благодаря его практическому опыту студенты – будущие архитекторы – приобретут ценные знания. Он создавал «Институт градостроительного планирования», участвовал в актуализации Генерального плана и формировании подходов к градостроительному планированию, — написал Анатолий Локоть на своей странице в соцсетях.

Виктор Тимонов был назначен на пост главного архитектора в 2016, до этого он занимал должность заместителя начальника городского департамента строительства и архитектуры.

Имя преемника Виктора Тимонова пока не раскрывается, но предполагается, что должность главного архитектора Новосибирска займет советник мэра Александр Ложкин. Сейчас он возглавляет Художественный совет Новосибирска.

Фото с сайта мэрии города Новосибирска