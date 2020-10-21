Подростку требуется специализированное кресло-коляска

Саша Гридчин родился в тяжелом состоянии. Две недели он находился в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. Из роддома мальчика перевели в детскую больницу.

— В детской больнице Саша стал набирать вес, в месяц сына выписали. Дома он почти не спал, плакал днем и ночью. Мы обратились к неврологу, врач назначил препараты, массаж, лечебную физкультуру. В физическом развитии сын заметно отставал от ровесников: голову стал держать только в полтора года, переворачивался, ползал, но не сидел, на ноги не вставал. В два года ему поставили диагноз ДЦП и дали инвалидность, — вспоминает мама Саши Елена Гридчина.

Елена с раннего возраста водит Сашу на курсы реабилитации, процедуры, занятия логопеда.

— С раннего возраста сын передвигается в инвалидной коляске, но та, которую нам выдали бесплатно, Саше не подходит – сын выпадает из нее, — говорит Елена.

По словам Елены, врач подобрал специально оборудованную коляску: в ней Саша будет надежно закреплен, не будет сползать.

— Саша не может самостоятельно сидеть. Ему требуется специализированное инвалидное кресло-коляска с рядом специфических характеристик. Оптимально подходит модель Racer, обладающая надлежащей фиксацией, регулировкой и мобильностью, позволяющая удерживать тело ребенка в правильном положении, — отметила невролог Городской поликлиники №18 (Новосибирск) Татьяна Демченко.

По данным Русфонда стоимость специализированного инвалидного кресла-коляски составляет 161 872 рубля. 1200 рублей собрали читатели. Необходимо еще собрать 160 672 рубля.

— Такая модель не предоставляется государством, а стоит очень дорого. Мне не под силу собрать нужную сумму, воспитываю сына одна. Отец Саши давно с нами не живет, алименты не платит. Могу надеяться только на вашу помощь! — просит Елена.

Помочь Саше можно по ссылке.

Фото из семейного архива