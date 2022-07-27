Подрядчик сорвал ремонт пяти дорог в Новосибирской области

Как сообщили в пресс-службе регионального ТУАД, проектная организация из Нижнего Новгорода ООО «ЭОЭП» задерживает сдачу проектов на ремонт дорог в Каргатском, Искитимском и Новосибирском районах.

— Это три дороги в Каргатском районе: а/д «10 км а/д «Н0904» — Мусы», а/д «1259 км а/д «Р-254» — Филино – Карган», а/д «63 км а/д «К-09» — Сумы», одна дорога в Искитимском районе – а/д «9 км а/д «Н0804» — Тальменка» и одна дорога в Новосибирском районе – Советское шоссе, — говорится в сообщении.

Организация обязалась до середины июня выполнить разработку проектной и рабочей документации и изыскательские работы на ремонт по всем участкам. До настоящего времени проекты в ТУАД не предоставлены.

В ведомстве уточнили, что проектировщику было направлено несколько уведомлений о срыве контрактов и последствиях их неисполнения.

В настоящее время ТУАД готовит документы по выставлению пени и штрафов за просрочку, а также предупредило организацию о возможном одностороннем расторжении контрактов с занесением в черный список – единый федеральный реестр недобросовестных подрядчиков.