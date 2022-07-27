Новые поликлиники подорожали примерно на 30%

— Три поликлиники уже строятся (Работы начались в 2021 году. — Ред.). По четырем оставшимся на три площадки строители вышли и организуют ограждающие конструкции, на четвертую выйдут в ближайшее время. Таким образом будет идти строительство всех семи объектов здравоохранения, — сообщил на пресс-конференции министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

В пресс-службе ГК «ВИС» в ответ на запрос редакции Infopro54.ru пояснили, что все семь поликлиник возводятся в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве, подписанном между группой и правительством Новосибирской области. Частным партнером выступает ООО «Седьмая концессионная компания», которая входит в группу.

Напомним, в мае на пресс-конференции губернатор не исключал, что механизм финансирования четырех поликлиник может быть скорректирован, так как из-за роста стоимости кредитных ресурсов инструмент ГЧП стал для региона достаточно дорогим.

В пресс-службе ГК «ВИС» прокомментировали изменение стоимости учреждений здравоохранения.

— С момента проведения первичной госэкспертизы проекта строительная отрасль столкнулась с целым рядом трудностей, включая резкий рост цен на основные строительные материалы, а также экономические ограничения, связанные с действиями недружественных стран. Все это привело к тому, что сметная стоимость объектов не соответствовала рыночной. Последствия этого отразились на четырех поликлиниках — на конкурсы по субподрядным строительным работам не заявился ни один участник, — подчеркнули в ГК «ВИС». — По согласованию с публичным партнером для скорейшего запуска работ была проведена повторная государственная экспертиза проекта. Результаты оценки сметной стоимости объектов объективно отразили все произошедшие изменения и текущие ценовые индексы по материалам и поставляемому оборудованию.

В частности, в компании пояснили, что из-за санкций пришлось обновлять часть позиций по оборудованию, часть заменять российскими аналогами, не уступающими по качеству. Однако подавляющий объем оборудования будет поставлен на объекты в соответствии с согласованными моделями и техническими характеристиками, изначально указанными в проектной документации.

Что касается сроков сдачи четырех поликлиник, возведение которых стартует в этом году, то в среднем на строительство таких объектов уходит около двух лет. В компании подчеркнули, что строительство будет выполняться в соответствии с графиками производства работ, которые в настоящее время находятся на согласовании у публичного партнера. По трем строящимся поликлиникам завершение работ запланировано в 2023 году.

Ранее редакция рассказывала о том, что депутаты горсовета потребовали пригласить на сессию ГК «ВИС», чтобы заслушать ситуацию со строительством поликлиник в Новосибирске.