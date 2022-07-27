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Новые поликлиники подорожали примерно на 30%

  • 27/07/2022, 10:20
Автор:
новости Новосибирска
В ближайшее время начнется строительство еще четыре поликлиник, по которым область заключала соглашение о государственно-частном партнерстве с ГК «ВИС».

— Три поликлиники уже строятся (Работы начались в 2021 году. — Ред.). По четырем оставшимся на три площадки строители вышли и организуют ограждающие конструкции, на четвертую выйдут в ближайшее время. Таким образом будет идти строительство всех семи объектов здравоохранения, — сообщил на пресс-конференции министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

В пресс-службе ГК «ВИС» в ответ на запрос редакции Infopro54.ru пояснили, что все семь поликлиник возводятся в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве, подписанном между группой и правительством Новосибирской области. Частным партнером выступает ООО «Седьмая концессионная компания», которая входит в группу.

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Напомним, в мае на пресс-конференции губернатор не исключал, что механизм финансирования четырех поликлиник может быть скорректирован, так как из-за роста стоимости кредитных ресурсов инструмент ГЧП стал для региона достаточно дорогим.

В пресс-службе ГК «ВИС» прокомментировали изменение стоимости учреждений здравоохранения.

— С момента проведения первичной госэкспертизы проекта строительная отрасль столкнулась с целым рядом трудностей, включая резкий рост цен на основные строительные материалы, а также экономические ограничения, связанные с действиями недружественных стран. Все это привело к тому, что сметная стоимость объектов не соответствовала рыночной. Последствия этого отразились на четырех поликлиниках — на конкурсы по субподрядным строительным работам не заявился ни один участник, — подчеркнули в ГК «ВИС». — По согласованию с публичным партнером для скорейшего запуска работ была проведена повторная государственная экспертиза проекта. Результаты оценки сметной стоимости объектов объективно отразили все произошедшие изменения и текущие ценовые индексы по материалам и поставляемому оборудованию.

В частности, в компании пояснили, что из-за санкций пришлось обновлять часть позиций по оборудованию, часть заменять российскими аналогами, не уступающими по качеству. Однако подавляющий объем оборудования будет поставлен на объекты в соответствии с согласованными моделями и техническими характеристиками, изначально указанными в проектной документации.

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— В итоге общая стоимость капитальных затрат на возведение поликлиник выросла в среднем на треть. В частности, поликлиники №13 и №22 оцениваются в 2,8 млрд рублей каждая, что на 35% больше первоначальной стоимости. Поликлиники №16 и №18 оцениваются в 3,4 млрд руб и 3,1 млрд рублей соответственно, что на 28% больше, чем в 2021 году. Все изменения отражены в соответствующем дополнительном соглашении к соглашению о ГЧП, которое направлено в адрес публичного партнера, — сообщили в ответ на запрос редакции.

Что касается сроков сдачи четырех поликлиник, возведение которых стартует в этом году, то в среднем на строительство таких объектов уходит около двух лет. В компании подчеркнули, что строительство будет выполняться в соответствии с графиками производства работ, которые в настоящее время находятся на согласовании у публичного партнера. По трем строящимся поликлиникам завершение работ запланировано в 2023 году.

 

Ранее редакция рассказывала о том, что депутаты горсовета потребовали пригласить на сессию ГК «ВИС», чтобы заслушать ситуацию со строительством поликлиник в Новосибирске. 

Фото из группы Мой массив Южно-Чемской ВКонтакте

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Рубрики : Власть Бизнес Недвижимость Медицина

Регионы: Новосибирск

Теги : строительство поликлиники ГЧП бизнес


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