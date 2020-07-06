Подрядчиков через суд обязывают доделать более 100 дорожных объектов

Правительство области ведет работу в отношении 102 случаев ненадлежащего исполнения гарантийных обязанностей компаниями-подрядчиками, выполнявшими ремонтные работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в период с 2017 по 2019 годы на территории городских округов: Оби, Бердска, Искитима, Кольцово и Новосибирска. Как сообщают в минтрансе региона, поводом для претензий к подрядчикам послужили выявленные в результате анализа дефекты на объектах дорожной сети.

— По результатам обследования, проведенного в 2020 году, на текущий период на 95 объектах выявлены 307 новых гарантийных случаев, — сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства области Сергей Ставицкий. — Организациям-подрядчикам выданы предписания на их устранение в определенные сроки. Таким образом, на 6 июля 2020 года общее количество гарантийных случаев составило 594. Из них в предыдущий период были устранены 492. Находятся в работе 102 случая.

По информации министерства, на этой неделе в Искитиме будут проведены все судебные процессы, по всем замечаниям будут вынесены постановления. Предполагается, что в результате организации-подрядчики станут работать над устранением замечаний. По Бердску остаются 7 замечаний, которые, скорее всего, пойдут в суд. По Новосибирску осталось 9 случаев на 3 объектах. По словам чиновника, основными выявленными дефектами являются коррозия дорожных знаков, износ линии дорожной разметки, выбоины на асфальто-бетонном покрытии, образование колейности, просадка люков и колодцев.

При этом, как отмечает Ставицкий, практика показала, что иногда даже суд бессилен в отношении недобросовестных компаний. Некоторые подрядчики к концу разбирательств банкротятся, либо по каким-то причинам перестают существовать как юрлица.

— В этом случае заказчик (ТУАД и муниципалитеты. — Ред.) выполняет данные виды работ за свой счет, и в судебном порядке предъявляется иск о возмещении затрат, — поясняет Ставицкий.

В то же время, по мнению главы региона Андрея Травникова, озвученные заместителем министра цифры настораживают, и доведение ситуации до судебных разбирательств должно стать поводом для включения недобросовестных подрядчиков в черные списки.

— Мы вынуждены через суд добиваться устранения замечаний более чем на 100 объектах. Мое мнение: в отношении подрядчиков, из которых мы выбиваем гарантийные обязательства через суд, нужно принимать решение о включении их в список недобросовестных автоматически, — заявил губернатор.

При этом глава региона обратил внимание замминистра, что озвученные данные касаются только объектов, реализуемых в рамках «БКАД», в то время как на территории области действуют и региональные программы по ремонту дорожного полотна.

— Жители, видя недостатки работы, не разбираются — по «БКАД» объект выполнен или за счет областных средств, — говорит Травников, обращаясь к заместителю главы минтранса. — Поэтому подготовьте информацию по устранению замечаний в рамках гарантийных обязательств по основным объектам нашей областной программы.

По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, по нацпроекту «БКАД» реализуются 92 объекта, контрактация — 100%. Развернуты работы на 78 объектах. Завершены работы на 14. На гарантии в Новосибирской области находятся 209 объектов проекта «БКД» реализованных в 2017—2018 годах, нацпроекта «БКАД» (2017—2018 года) и нацпроекта «БКАД» (2019 год). Из общего количества 55 объектов выполнены в 2017 году, 50 — в 2018-м, 104 — в 2019-м. По заказчикам: ТУАД — 78 объектов, город Новосибирск — 84, Бердск — 18, Искитим — 6, Обь — 9, Кольцово — 14. С начала 2020 года на объектах 2017—2018 годов выделены и зафиксированы 287 дефектов. Из них устранено 237. Заказчиками была организована претензионная исковая работа по побуждению подрядчиков к исполнению гарантийных обязательств. Материалы направлены в суд.

Фото редакции