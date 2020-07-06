Предприниматели получили более 100 млн рублей за госконтракты с помощью прокуратуры

В 1 полугодии 2020 года после принятых прокурорами мер заказчики перечислили исполнителям — субъектам малого и среднего бизнеса по контрактам свыше 107 млн рублей. После внесения актов реагирования к дисциплинарной и административной ответственности в истекшем периоде 2020 года привлечены 65 должностных лиц, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Например, по мерам прокурора г. Бердска и Искитимского межрайонного прокурора муниципальные заказчики погасили задолженность перед хозяйствующими субъектами на сумму свыше 30 млн. рублей.

Куйбышевской межрайонной прокуратурой по результатам сбора и анализа сведений о состоянии законности установлено, что одно из муниципальных учреждений не предусмотрело необходимость оплаты 4 исполненных контрактов, денежные средства на счете учреждения для оплаты обязательств отсутствовали.

Для недопущения нарушений сроков оплаты заказчиком контрактов директору учреждения объявлено предостережение, по результатам которого заказчик изыскал денежные средства для своевременной оплаты контрактов на сумму более 80 тыс. рублей.

Отмечается, что обо всех фактах нарушения сроков оплаты контрактов юридические лица и предприниматели могут сообщать в органы прокуратуры по месту нахождения государственных и муниципальных заказчиков.

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