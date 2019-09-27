Погрузка зерна в Новосибирском регионе ЗСЖД увеличилась вдвое

Объем погрузки зерна в январе – августе 2019 года в Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги составил 318,3 тыс. тонн, что почти вдвое превышает показатели, достигнутые за аналогичный период прошлого года, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

По словам заместителя начальника ЗСЖД по Новосибирскому территориальному управлению Евгения Дербилова, в вгусте со станций Новосибирского региона ЗСЖД отгружено 192 вагона, по итогам сентября планируется выйти на 575 вагонов. При этом, 292,9 тыс. тонн зерна, или 92% от общего перевезенного объема в регионе, доставлено вагонами-зерновозами.

Отмечается, что с 2016 года в Новосибирском регионе ежегодно увеличиваются объемы перевозки зерна на экспорт и для внутренних потребителей. Тенденция роста сохраняется в текущем году.

На ЗСЖД уточнили, что в объеме перевезенных зерновых культур большую долю составляет пшеница, также к перевозкам предъявляют семена масленичных культур, ячмень, другие зерновые культуры.

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