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На Красном проспекте установят камеры фото- и видеофиксации

Одна из причин — контроль за скоростным режимом и противодействие гонкам в ночное время.
  • 27/09/2019, 17:38
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Вопрос о ночных гонках на Красном проспекте обсудили на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения. Сообщили  впресс-службе мэрии города Новосибирска. Одна из мер по решению этой проблемы – установка систем фото- и видеофиксации на нескольких участках Красного проспекта.

— Это тревожное явление. От жителей поступает очень много жалоб. Гонять по улицам города не просто нельзя, а небезопасно. Водители рискуют не только своей жизнью, но и жизнью других людей, ведь участниками ДТП могут стать случайные прохожие, встречные машины. Здесь нужно понимание со стороны тех, кто садится за руль. Планировали в районе ТЭЦ-5 сделать кольцо, где гонщики могли бы «выпустить пар». За это дело взялся в своё время частный инвестор, но дела у него пошли не очень, и проект заморозили, — отметил мэр Анатолий Локоть.

По словам мэра, вопрос появления в городе специальных мест для любителей быстрой езды прорабатывается.

На совещании было озвучено предложение об установке систем контроля за нарушителями на участках Красного проспекта.

— Между улицами Горького и Советской мы за свой счёт установим системы фото- и видеофиксации, которые в ночное время будут включаться и контролировать скоростной режим на отрезке между этими перекрёстками. Далее от площади Ленина до площади Калинина мы предлагаем установить семь дополнительных стационарных боксов на существующих опорах. Днём они будут контролировать полосу общественного транспорта, а ночью их можно будет удалённо переключать, чтобы они фиксировали нарушителей скоростного режима, — рассказал начальник ГБУ Новосибирской области «Центр организации дорожного движения» Виктор Шайдула.

По его словам, сегодня в Новосибирске силами Центра установлены 44 объекта фото- и видеофиксации. До конца года их число увеличится до 60.

Согласно статистики, которую представили в мэрии, с начала года в Новосибирске произошло 727 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 947 человек, и 40 из них погибли. Основные виды ДТП – наезды на пешеходов (417 фактов) и столкновение автомобилей (296). По сравнению с прошлым годом число ДТП уменьшилось на 17 % благодаря информированию автовладельцев, ремонту дорог, снижению числа мест концентрации ДТП (в 2018 году их было 37, в 2019 – 22). Культура водителей по-прежнему находится на низком уровне, отметили в Госавтоинспекции.

Фото: pixabay.com, автор- JoelHuegli

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