Погрузка зерна в Новосибирском регионе ЗСЖД в августе увеличилась почти в 3 раза

Объем погрузки зерна в августе 2020 года в Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги превысил 40 тыс. тонн, что почти в 3 раза больше, чем в августе 2019 года, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Отмечается, что всего с начала 2020 года со станций Новосибирского региона ЗСЖД отгружено 306 тыс. тонн зерна. В объеме перевезенных зерновых культур большую долю составляет пшеница, также грузоотправители предъявляют к перевозке ячмень, семена масличных культур и другие зерновые.

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