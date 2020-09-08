Получив путевку в детсад, родители должны платить за «занятое» место

— С 1 сентября вступило в силу постановление мэрии города Новосибирска № 1032 от 24 марта. К сожалению, в ряде образовательных организаций появились его неправильные трактовки. В первую очередь возник вопрос о взимании платы за создание условий в детских садах, в основном, это питание, — отметил начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев. — В информации, предоставленной дошкольными учреждениями, указано, что с 1 сентября введена плата. Необходимо успокоить родителей, что никаких изменений с начала учебного года 2020-2021 годов не произошло. Никакой новой платы не появилось. Она была и в прошлом году и осталась неизменна – 100 рублей для детей до трех лет, 120 рублей – для детей от трех до семи лет.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, второй вопрос, который обсудили в ходе совещания, связан с категорией детей, не посещающих дошкольные учреждения.

— Всего около 90 тысяч детей числятся в дошкольных учреждениях. Аналитика предыдущих лет показывает, что незначительная их часть, получив по очереди путевку в детский сад, так в нем и не появилась – это около двух тысяч мест, – рассказал Рамиль Ахметгареев. – В случае отсутствия обучающегося в образовательной организации родительская плата взимается в полном объеме. В постановлении прописаны исключения: болезнь, реабилитация после болезни, отпуск или командировка родителей, карантин в образовательной организации, санаторно-курортное лечение, летняя оздоровительная кампания. Любой родитель имеет право обратиться к руководству образовательного учреждения для сохранения места за своим ребенком.

Кроме того, с 1 сентября началось доукомплектование дошкольных образовательных учреждений. На сегодня выдано более 18 тысяч направлений, еще 2,5 тысячи путевок ждут родителей или законных представителей детей. Обеспечение местами детей в дошкольных образовательных учреждениях находится на постоянном контроле у департамента образования.

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