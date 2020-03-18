Покупки в США и Европе – выгодно и просто!

В пример можно привести крупного международного ритейлера Zara: сравнить стоимость товаров в России и, например, Германии, очень легко – на сайте компании название продукции одинаковое, и расположена она в тех же разделах.
В России ZaraHome устанавливает цену на хлопковую ночную рубашку в разделе домашней одежды в 1799 рублей. Та же рубашка в немецком представительстве компании ZaraHome.com/de/ выставлена за 19,99 евро. В рублях, на момент публикации, цена составляет 1658 рублей.
Чуть больше ста рублей погоды, может, и не делают. Но при больших заказах или постоянных покупках разница будет существенной.
Серебряные и золотые украшения со стеклом, жемчугом, драгоценными камнями – прекрасный подарок, который, к тому же, сейчас в тренде. Тонкий браслет Pandora, который комплектуется разнообразными подвесками. Своеобразный ювелирный конструктор, из которого можно получить браслет, серьги, колье, кольца.
Официальный сайт Pandora на русском языке показывает совсем не демократичные цены на комплектующие. Но на популярном ресурсе Amazon можно приобрести все необходимое в США, после чего заказать доставку в Россию.
Здесь разница в суммах впечатляет больше: та же комплектация у официального представителя Pandora в России обойдется в 3 раза дороже.
Это не отдельные случаи, а сложившаяся практика. В России невозможно получить ту же цену, что в магазинах Европы и США. Те же кроссовки Adidas, в среднем, на 2000 дешевле на официальном сайте, iPhone любой модели, при покупке в США, обойдется на 20 процентов дешевле.
Деньги – еще не все. В европейских и американских магазинах выставлены вещи, которых нет на территории России. Это касается и одежды, и гаджетов, и косметики, и многого-многого другого.
«И хочется, и колется», – именно тот случай. Доставка из США и Европы кажется непростым делом – заморачиваться с отправкой товаров в далекую Россию согласится не каждый продавец. Разбираться во всех тонкостях не хочется, да и страшновато.
Здесь на помощь придут компании, уловившие тенденции закупок в США и Европе. Воспользоваться услугами посредников несложно:
Компании-посредники позволяют не забивать голову ненужной информацией и не терять времени. Разумеется, за услуги придется заплатить, но прямая доставка из Европы и США все равно останется выгодной.
Если говорить о мейлфорвардинговых компаниях, отдельного упоминания заслуживает «Бандеролька». Компания, начавшая работу на этом рынке в 2010 году, считается ветераном, заслуживающим полного доверия. Выработаны лояльные для клиентов условия и тарифы, сделано все для скорейшей доставки и удобства получения заказов.
Наличие компаний-мейлфорвардеров позволяет посмотреть свежим взглядом на покупки в европейских и американских магазинах. Достаточно зарегистрироваться на сайте, сделать заказ и спокойно ждать доставки, даже если в него входят кроссовки, вечернее платье, золотые браслеты и последняя модель «айфона».
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