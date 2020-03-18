Покупки в США и Европе – выгодно и просто!

Zara: в Европе дешевле

В пример можно привести крупного международного ритейлера Zara: сравнить стоимость товаров в России и, например, Германии, очень легко – на сайте компании название продукции одинаковое, и расположена она в тех же разделах.

В России ZaraHome устанавливает цену на хлопковую ночную рубашку в разделе домашней одежды в 1799 рублей. Та же рубашка в немецком представительстве компании ZaraHome.com/de/ выставлена за 19,99 евро. В рублях, на момент публикации, цена составляет 1658 рублей.

Чуть больше ста рублей погоды, может, и не делают. Но при больших заказах или постоянных покупках разница будет существенной.

Украшения Pandora: в России в 3 раза дороже

Серебряные и золотые украшения со стеклом, жемчугом, драгоценными камнями – прекрасный подарок, который, к тому же, сейчас в тренде. Тонкий браслет Pandora, который комплектуется разнообразными подвесками. Своеобразный ювелирный конструктор, из которого можно получить браслет, серьги, колье, кольца.

Официальный сайт Pandora на русском языке показывает совсем не демократичные цены на комплектующие. Но на популярном ресурсе Amazon можно приобрести все необходимое в США, после чего заказать доставку в Россию.

Здесь разница в суммах впечатляет больше: та же комплектация у официального представителя Pandora в России обойдется в 3 раза дороже.

И прочее, и прочее

Это не отдельные случаи, а сложившаяся практика. В России невозможно получить ту же цену, что в магазинах Европы и США. Те же кроссовки Adidas, в среднем, на 2000 дешевле на официальном сайте, iPhone любой модели, при покупке в США, обойдется на 20 процентов дешевле.

Деньги – еще не все. В европейских и американских магазинах выставлены вещи, которых нет на территории России. Это касается и одежды, и гаджетов, и косметики, и многого-многого другого.

Как все это везти?

«И хочется, и колется», – именно тот случай. Доставка из США и Европы кажется непростым делом – заморачиваться с отправкой товаров в далекую Россию согласится не каждый продавец. Разбираться во всех тонкостях не хочется, да и страшновато.

Здесь на помощь придут компании, уловившие тенденции закупок в США и Европе. Воспользоваться услугами посредников несложно:

Регистрация на сайте и получение адреса в Европе или США, для доставки покупок.

По этому адресу расположен склад мейлфорвардинговой (почтопересылающей, если перевести дословно) компании.

Заказ упаковывается и перевозится в Россию.

Компании-посредники позволяют не забивать голову ненужной информацией и не терять времени. Разумеется, за услуги придется заплатить, но прямая доставка из Европы и США все равно останется выгодной.

«Бандеролька» – проверенный ветеран рынка доставки

Если говорить о мейлфорвардинговых компаниях, отдельного упоминания заслуживает «Бандеролька». Компания, начавшая работу на этом рынке в 2010 году, считается ветераном, заслуживающим полного доверия. Выработаны лояльные для клиентов условия и тарифы, сделано все для скорейшей доставки и удобства получения заказов.

Автоматизированная логистика позволяет оперативно и безошибочно доставлять покупки.

Огромные помещения в США и Германии для хранения и пересылки вещей.

Бесплатное комплектование доставки из товаров, полученных из разных магазинов.

Прочные упаковочные материалы, не допускающие повреждения вещей.

Максимально быстрая доставка обеспечивается как автоматизацией работы, так и «фирменной» разработкой компании – Qwintry Air. «Бандеролька» предлагает пользователю управление заказами через мобильное приложение и личный кабинет на сайте.

Страховка посылки – еще одна услуга, которой можно воспользоваться в «Бандерольке».

Сотрудники предлагают помощь при покупках. Достаточно прислать им ссылку на желаемую вещь, и операторы найдут максимально выгодное предложение, закажут, проследят за доставкой и качеством, заполнят документацию. За помощь придется заплатить от 5 до 7% от стоимости заказа.

«Бандеролька» постоянно проводит акции, снижения цен, предоставляет скидки.

Доставке – быть

Наличие компаний-мейлфорвардеров позволяет посмотреть свежим взглядом на покупки в европейских и американских магазинах. Достаточно зарегистрироваться на сайте, сделать заказ и спокойно ждать доставки, даже если в него входят кроссовки, вечернее платье, золотые браслеты и последняя модель «айфона».