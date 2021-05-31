Полицейского, обвиняемого в превышении должностных полномочий, суд заключил под стражу

Суд по ходатайству следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области в отношении 38-летнего старшего инспектора ДПС ОГИБДД отдела МВД России по Мошковскому району, обвиняемого в превышении должностных полномочий, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба СК РФ по Новосибирской области.

— По версии следствия, 28 мая 2021 года в вечернее время инспектор ДПС, находясь при исполнении должностных обязанностей, осуществлял сопровождение лица в служебный автомобиль для установления его личности. В указанный момент сотрудникам ДПС начал воспрепятствовать 19-летний мужчина, являющийся знакомым сопровождаемого лица.

Преодолевая оказываемое сопротивление, выходя за пределы своих полномочий, сотрудник полиции применил насилие в отношении 19-летнего мужчины, нанеся ему дары руками и ногами по телу потерпевшего. После чего, подозреваемый вынул из кобуры свой табельный пистолет системы «ПМ», взведя его в боевое положение и, направляя указанное оружие в область тела мужчины, непроизвольно нажал на спусковой крючок пистолета, в результате чего произошел выстрел, причинивший потерпевшему, пулевое ранение головы, — говорится в сообщении.