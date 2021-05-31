С начала июня СГК приступит к испытаниям теплосетей в пяти районах Новосибирска

Горячая вода вернется в дома новосибирцев через 12 дней.

С начала июня под испытаниями будут находиться трубопроводы от двух тепловых электростанций — ТЭЦ-2 и ТЭЦ-4, а также Кировской районной котельной.

Теплосети от ТЭЦ-4

С 1 июня СГК начинает проводить испытания на плотность и прочность тепловых сетей от ТЭЦ-4: Северный и Красногорский выводы. Подъемы давления будут проходить до 8 июня включительно. Далее потребуется несколько дней на устранение выявленных дефектов. Горячая вода у потребителей будет отсутствовать до 12 июня включительно — это максимально возможный срок.

В зону опрессовки попадают следующие улицы, расположенные в Калининском районе: Объединения, Макаренко, Столетова, Дунаевского, Пятницкого, А. Невского, Б. Хмельницкого, Народная, Театральная, Учительская, Краснодонский 1-й и 2-й переулки.

Теплосети от Кировской районной котельной

В этот же период — с 1 по 8 июня — теплоэнергетики проведут проверку теплосетей от Кировской районной котельной. Отключение горячей воды, с учетом времени устранения дефектов, продлится максимум до 12 июня включительно.

Под испытания попадают сети, расположенные в Ленинском и Кировском районах.

В Ленинском районе: на улицах Станиславский жилмассив, Станиславского, Тульская, Ударная, Кирзаводская.

В Кировском районе: на улицах Комсомольская, Чигорина, Герцена, Оловозаводкая (Северо-Чемской жилмассив), Урманова, Кожевникова, Оловозаводская, Аникина, Обогатительная, 20 Партсъезда (м-н Бугринская роща), ЖК «Черемушки», Бетонная, Бурденко, Мира, Тульская, Архитектурная, Блока, переулки Успенского, Черкасская, Беловежская, Петухова, Зорге, Громова, Д. Шмонина, Виктора Уса, Палласа, Сибиряков-Гвардейцев (Затулинский жилмассив), Акатуйский жилмассив; ж/к Матрёшкин двор, Северный проезд.

Теплосети от ТЭЦ-2

С 3 июня стартуют испытания части теплосетей ТЭЦ-2 (Городской вывод). Испытания трубопроводов специалисты проведут до 10 июня, а до 13 июня включительно — устранят проявившиеся дефекты. Горячее водоснабжение потребителей компания восстановит не позднее 14 июня.

Проверку пройдет часть тепловых сетей Центрального и Октябрьского районов. Они расположены на улицах Серебренниковская, Коммунистическая, Советская до Вокзальной магистрали, Вокзальная магистраль от Советской до проспекта Димитрова, от Красного проспекта до Каменской — ул. М. Горького, Чаплыгина, Щетинкина, Депутатская, Октябрьская, Свердлова, Спартака; Каинская, Инская, Якушева, Садовая, от Маковского до ул. Кирова — ул. Сакко и Ванцетти, Бориса Богаткова, Восход, Гурьевская, Добролюбова, Никитина, Грибоедова; Нижегородская и Декабристов до ул. Лобова, III Интернационала, 9 Ноября, Обская, Большевистская — от Сакко и Ванцетти до Лобова.

Во всех случаях некоторое снижение температуры горячей воды произойдет за сутки до старта испытаний, таковы технические требования к подготовке опрессовки. По отдельным улицам и кварталам теплоэнергетики возобновят подачу горячей воды по мере устранения выявленных в ходе испытаний дефектов.

Самый масштабный этап испытаний теплосетей Новосибирска завершен 25 мая. Очередной этап СГК заканчивает 31 мая. Полный график гидравлических испытаний включает 14 периодов.

Опрессовка проводится повышенным давлением воды, температура которой составляет около +40 °С, в круглосуточном режиме. СГК просит горожан соблюдать осторожность, в том числе при движении на автомобиле, так как в большинстве случаев теплотрассы проходят под проезжей частью. Важно не допускать, чтобы дети находились вблизи теплотрасс без присмотра взрослых.

Если вы увидели размыв грунта и выход воды на поверхность, просьба сообщить об этом по телефонам: