Политологи исследовали «полезность» депутатов Госдумы

За год до выборов депутатов Госдумы следующего созыва политологи Дмитрий Гусев и Алексей Мартынов подготовили и опубликовали рейтинг «полезности» и активности депутатов Госдумы созыва текущего. Как следует из рейтинга, в топ-50 из восьми парламентариев, представляющих наш регион, вошел только один — первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, занявший 15 место. В номинациях «Народное голосование» и «Экспертная оценка» Жукову досталось 12 место с коэффициентами 12,9 и 28,5 соответственно. Как и в топе-50, Жуков на 15 месте и в общем рейтинге. Коэффициент его парламентской активности политологи оценили на 4, цитируемость — 2,4, а КПД в целом — 47,9.

В то же время в отдельных номинациях другие сибирские депутаты все же вошли в «пятидесятку». В частности, в топ-50 в номинации «Народное голосование» на 39 позиции оказался единоросс Максим Кудрявцев.

— Индекс народного голосования — это соотношение голосов на сайте «Депутат Клуб» к общему количеству проголосовавших, — поясняют авторы рейтинга. — Голосование — накопительное. В нем приняли участие 4,7 млн человек.

В другой номинации — «Индекс активности в Госдуме» 22 место заняла Вера Ганзя (КПРФ). Данная номинация, как поясняют политологи, формируется из соотношения количества выступлений и участия в законопроектах к сумме всех выступлений и законопроектов за сессию.

В рейтинге медийности (вычисляется по данным порталов «Медиалогия» и «Медиаметрикс», с учетом федеральных и региональных СМИ) не отметился ни один из новосибирских депутатов. А вот в экспертном рейтинге, помимо Жукова, есть единоросс Виктор Игнатов, занявший 34 позицию. В оценке парламентариев в данной номинации принимали участие 873 представителя экспертных клубов из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Челябинска, Иркутска и Севастополя.

Что касается сводного рейтинга, в первую сотню попали шесть депутатов, трое из них — единороссы: Александр Карелин (62 место), Максим Кудрявцев (90) и Виктор Игнатов (93). Если говорить персонально по каждому, то коэффициент парламентской активности Карелина составил 0,2, народного голосования — 3,9, рейтинг в экспертной оценке — 2,8, коэффициент цитируемости — 2,7, наконец, КПД в целом — 34,8. Активность в Госдуме Кудрявцева оценивается в 3,3, народный рейтинг — 5, оценка экспертов — 21, цитируемость — 0,3, КПД — 29,7. Более активным, чем Карелин, но менее, чем Кудрявцев, оказался Виктор Игнатов — 0,3. Однако он менее популярен у народа — 3,1, в медиасфере — 0,06, а вот по экспертной оценке расположился между своими однопартийцами — 26. КПД депутата составил 29,5.

Далее в общем рейтинге следует депутат от КПРФ Вера Ганзя, занявшая 106 место, но показавшая гораздо большую, чем у упомянутых ранее конкурентов, парламентскую активность — 11,8 и цитируемость — 0,8. Рейтинг в народном голосовании у депутата составил 3,2, в экспертном —13, КПД — 28,3.

Депутат от ЛДПР Дмитрий Савельев расположился на 129 месте. Его активность в Госдуме политологи оценили в 6,1, цитируемость — 1,5, популярность у народа — 3,3, у экспертов — 15. КПД Савельева составил 26,1.

На предпоследнем среди новосибирских депутатов месте оказался единоросс-списочник Дмитрий Перминов, занявший 289 позицию. В то же время депутат «переплюнул» упомянутых выше отдельных своих однопартийцев по такому показателю, как парламентская активность — 3,2. В части народного голосования у Перминова результат, аналогичный результату Игнатова, — 3,1. Остальные показатели ниже: экспертная оценка — 14, цитируемость — 0,2, КПД — 20,7

Наконец, список новосибирских депутатов замыкает расположившийся ближе к концу общего рейтинга единоросс Андрей Каличенко, занявший лишь 396 место с парламентской активностью в 1,2, популярностью в народном голосовании — 3, экспертном — 13,5 и цитируемостью в 0,08. КПД Каличенко — 17,8.

Фото из официальной группы Госдумы РФ Вконтакте