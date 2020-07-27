Эксперты назвали крупнейших застройщиков Новосибирской области

Эксперты «Единого ресурса застройщиков» (ЕРЗ) составили рейтинг застройщиков Новосибирской области. По данным на 1 июля 2020 года список возглавили ГК Расцветай, ГК Стрижи и Брусника.

— В настоящее время ГК Расцветай ведет строительство 164,9 тыс. м² жилья, ГК Стрижи — 142,2 тыс. м², а Брусника — 139,9 тыс. м² жилья, — говорится в сообщении.

Также в десятку вошли ГК АКД с объемом текущего строительства — 133,8 тыс. м², СК ВИРА-Строй — 126,9 тыс. м², КМС — 117,6 тыс. м², ГК СМСС — 105,3 тыс. м², СХ СтройМастер — 105,1 тыс. м², ГК ПСФ — 90,0 тыс. м² и Энергомонтаж — 84,9 тыс. м².

Отмечается, что среди первой десятки застройщиков по текущему строительству, максимальный рейтинг застройщика имеют ГК Стрижи, Брусника, КМС и ГК СМСС. Данный показатель варьируется от 0 до 5 баллов и зависит от соблюдения застройщиком декларируемых сроков ввода жилья в эксплуатацию.

Рейтинг Новосибирской области по вводу жилья возглавили ГК КПД-ГАЗСТРОЙ с объемом ввода — 23,3 тыс. м² жилья, Интеграл — 22,9 тыс. м² и ГК Томская ДСК — 20,8 тыс. м² жилья.

Фото: pixabay.com, автор- cegoh