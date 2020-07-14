Полмиллиона на дороге не валяются: как сэкономить на невозможном

Сегодня сложно найти человека, который еще не взял ипотеку. Одни только оформили ее, другие выплачивают не первый год. Между тем, за последние 5 лет ставки на ипотеку снизились в 1,5 раза! Снижение процентов по кредитам отличный повод для оформления рефинансирования.

Рефинансирование — это вид кредитования, который позволяет погасить ипотеку другого банка с помощью кредита, взятого в новом банке на более выгодных условиях. Экономия может составить до полумиллиона рублей, в зависимости от суммы и ставки первоначальной ипотеки. Чем больший процент рефинансируется, тем выгоднее.

Оформить рефинансирование ипотеки другого банка вы можете в Банке Акцепт по выгодной ставке – от 8,4% годовых!

Преимущества:

возможность рефинансирования действующих ипотечных кредитов, оформленных на приобретение квартир и апартаментов;

возможность получения дополнительного кредита на потребительские цели по той же ставке, что и рефинансирование;

возможность выбора любой удобной формы гашения кредита – аннуитетные или дифференцированные платежи;

личное страхование необязательно;

возможно использование материнского капитала.

А для тех, кто еще только присматривает новое жилье, только до 30.10.2020 г. – ипотека с господдержкой от 6,0% годовых на новостройки! Торопитесь, квартира мечты ждёт вас!

Вот уже 30 лет клиенты доверяют Банку Акцепт свое будущее, а банк, в свою очередь, предлагает лучшие условия и гарантию непоколебимой стабильности!

Подробности по тел.: 8-800-100-27-34 и на akcept.ru.

Акционерное общество «Банк Акцепт» — региональный банк, имеющий 15 отделений в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Омске, Бердске, Искитиме, Краснообске, Куйбышеве, а также филиал в Москве. Основан в 1990 году, 24 октября 2020 года будет отмечать 30-летие. Обслуживает физические и юридические лица. Лицензия Банка России № 567. Сайт: akcept.ru.

Акционерное общество «Банк Акцепт»:

ул. Советская, 14

пл. Маркса, 7

пр. Дзержинского, 14/3

ул. Б. Хмельницкого, 60/2

ул. Титова, 31

мкрн Горский, 60

ул. Героев Труда, 18/2

Краснообск, ул. Центральная, 2«б»

Бердск, ул. Островского, 53/1

Искитим, ул. Комсомольская, 19«б»

Куйбышев, ул. Папшева, 4

тел. 8-800-100-27-37

akcept.ru

Instagram, ВКонтакте, FaceBook

Фото: баз-Designed by Freepik