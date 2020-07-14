Полмиллиона на дороге не валяются: как сэкономить на невозможном

Сегодня сложно найти человека, который еще не взял ипотеку. Одни только оформили ее, другие выплачивают не первый год. Между тем, за последние 5 лет ставки на ипотеку снизились в 1,5 раза! Снижение процентов по кредитам отличный повод для оформления рефинансирования.
Рефинансирование — это вид кредитования, который позволяет погасить ипотеку другого банка с помощью кредита, взятого в новом банке на более выгодных условиях. Экономия может составить до полумиллиона рублей, в зависимости от суммы и ставки первоначальной ипотеки. Чем больший процент рефинансируется, тем выгоднее.
Оформить рефинансирование ипотеки другого банка вы можете в Банке Акцепт по выгодной ставке – от 8,4% годовых!
Преимущества:
А для тех, кто еще только присматривает новое жилье, только до 30.10.2020 г. – ипотека с господдержкой от 6,0% годовых на новостройки! Торопитесь, квартира мечты ждёт вас!
Вот уже 30 лет клиенты доверяют Банку Акцепт свое будущее, а банк, в свою очередь, предлагает лучшие условия и гарантию непоколебимой стабильности!
Подробности по тел.: 8-800-100-27-34 и на akcept.ru.
Акционерное общество «Банк Акцепт» — региональный банк, имеющий 15 отделений в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Омске, Бердске, Искитиме, Краснообске, Куйбышеве, а также филиал в Москве. Основан в 1990 году, 24 октября 2020 года будет отмечать 30-летие. Обслуживает физические и юридические лица. Лицензия Банка России № 567. Сайт: akcept.ru.
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