В пострадавших от засухи регионах Сибири застраховано 213 тыс. га посевов

Национальный союз агростраховщиков открыл «горячую линию» для пострадавших от засухи аграриев Алтайского края и обратился в минсельхоз региона с предложением координации процессов урегулирования убытков в застрахованных хозяйствах, сообщили в пресс-службе НСА.

— Введение режима ЧС уже в третьем сибирском аграрном регионе подтвердило: в 2020 году Сибирь стала зоной обширной засухи, результатом которой будет многомиллиардный ущерб растениеводству и животноводству региона. Последствия могут быть сопоставимы по масштабу с теми, которые были понесены сельским хозяйством в СФО от аналогичных явлений в 2010 и 2012 годах. Сейчас в пострадавших регионах застраховано 213 тыс. га посевов, и НСА держит на контроле процесс урегулирования возможных убытков, — заявил президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов. — За последние 4 года это третий случай объявления в данных субъектах режима ЧС в связи со значительным ущербом сельскому хозяйству. И что более существенно – вторая масштабная засуха, охватывающая весь юг Сибири, за десятилетие.

В Алтайском крае режим ЧС объявлен с 10 июля решением комиссии правительства края в отношении 59 сельских муниципальных районов и двух городских округов. Министр сельского хозяйства края Александр Чеботаев заявил, что 44 района подтвердили факт «критического» – более чем на 50% от среднемноголетних данных – снижения видовой урожайности на площади 750 тыс. га. Недостаточная обеспеченность влагой наблюдается на 4 млн га посевных площадей, или на 78% от всего посевного клина в 5,2 млн га. Прямой ущерб для растениеводов края минсельхоз региона предварительно оценивает на уровне около 500 млн руб., размер недополученного урожая в ценах прошлого года может превысить 7 млрд руб.

— Данные космического мониторинга НСА подтверждают наличие проблемной ситуации, — комментирует президент НСА Корней Биждов. — Дефицит влаги в почве за последний месяц ощущается практически на всей территории Алтайского края, уровень влаги составляет 20% при норме 35-40%. В северо-западных районах на границе с Казахстаном этот показатель достиг критических значений и не превышает 15-20%: именно здесь ярко выраженная зона риска. Это подтверждается и нормативами развития за период с 28 июня по 8 июля. Так, если в центральной части отставание в развитии культур составляет уже 10 – 20% от нормы, на северо-западе (Славгородский, Табунский, Кулундинский районы) – до 30% ниже нормы.

Ранее, 9 июля, в связи с пересыханием почвы режим ЧС был объявлен в 16 районах Новосибирской области, преимущественно на юго-западе региона. Общий размер ущерба уточняется, по предварительным данным областной минсельхоз прогнозировал 30%-е снижение урожайности в пострадавших районах. 26 и 29 июня режим ЧС в связи с суховеем был введен в 4 районах Омской области: в Павлоградском, Тюкалинском, Полтавском, Русско-Полянском районах.

— В 2019 году в ряде регионов Сибирского федерального округа была восстановлена практика страхования урожая, но еще нет значительного расширения ее использования, — подчеркивает президент НСА Корней Биждов. — По предварительным данным НСА, сегодня в Алтайском крае страхованием на условиях господдержки обеспечено не менее 103 тыс. га ярового сева, в Омской области – 109 тыс. га ярового и 1 тыс. га озимого сева; новосибирские аграрии свои посевы на условиях господдержки не страховали. НСА напоминает аграриям о необходимости своевременно уведомлять страховую компанию о наступлении убытка – это необходимо сделать сразу же, как только отмечено отклонение в развитии посевов.

Президент НСА напомнил, что предыдущая крупная засуха, в результате которой были отмечены потери аграриев во всех трех регионах – Алтайском крае Омской и Новосибирской области, наблюдалась в 2012 году. Тогда из федерального бюджета этим регионам были начислены компенсации в размере 1,1 млрд руб. В 2018 году в этих регионах реализовался риск переувлажнения почвы, кроме того, в Алтайском крае режим ЧС был объявлен в 2014 году в связи с ущербом от заморозков и паводка, а в Новосибирской и Омской областях – в 2017-м году в связи с паводком.

По данным НСА, в период действия закона о господдержке агрострахования, с 2012 года по текущий момент страховые компании оплатили убытки аграриев Новосибирской и Омской областей, Алтайского края региона на сумму 1,3 млрд рублей соответственно.

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