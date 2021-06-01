Получение банковских гарантий в Банке «Левобережный» стало возможно через агентов

Данный механизм актуален для клиентов, которым удобнее работать через посредников, а не напрямую с банком. Для того, чтобы стать агентом по банковским гарантиям, необходимо заключить с банком агентский договор. С общими условиями можно ознакомиться в разделе «Банковские гарантии».

Юридические лица и ИП могут оформить гарантию по госзакупкам (44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-ПП) любым удобным способом – через агента, на сайте, в ОНЛАЙН-офисе или в ближайшем отделении банка. Банковские гарантии выдаются по рамочному соглашению, что предполагает автоматическое продление договора без дополнительных документов. Благодаря этому, участники госзакупок могут пользоваться гарантиями непрерывно.

Оформить банковскую гарантию можно на сумму до 48 млн рублей (без документов – до 10 млн рублей). Максимальный срок – 5 лет. Тарифы – от 1,5% годовых. Залог и поручители не обязательны. Клиенты получают в ОНЛАЙН-офисе подтверждение о выдаче гарантии в момент ее получения, а также документ с размером уплаченной комиссии.

По вопросам кредитования малого и среднего бизнеса обращайтесь к персональному менеджеру, в единую справочную службу по номеру 8-800-3333-555 или в офисы Банка «Левобережный» (ПАО).