Получите до 1,5 млн рублей в кредит под 5,5% годовых

Кредит доступен для всех клиентов Банка «Левобережный» – тех, кто еще не обращался в банк, действующих клиентов, в том числе тех, кто получает зарплату на счет в банке, и пенсионеров (не старше 65 лет на дату окончания кредитного договора). Заявка на кредит рассматривается в течение одного часа.

Минимальная ставка 5,5% годовых действует при кредитовании на сумму от 800 тысяч до 1,5 млн рублей и оформлении финансовой защиты жизни и здоровья. При этом деньги на оплату страховки искать не нужно, полис будет оплачиваться кредитными средствами, а ваше здоровье будет под защитой в течение всего срока кредитования. Вы также можете оформить кредит без страховки. В этом случае ставка будет зависеть от категории клиента и суммы кредитования.

Срок кредита составляет от 6 месяцев до 5 лет. Уже сейчас вы можете осуществить то, о чем давным-давно мечтали, а как только появятся дополнительные средства, всегда можно погасить кредит досрочно.

Подать заявку на кредит можно любым удобным способом – на сайте, в мобильном приложении BL-online, по телефону 8-800-3333-555 (круглосуточно) или в офисах Банка «Левобережный» (ПАО). Для получения консультации звоните или обращайтесь к специалистам в офисе.

Сумма кредита – от 5 000 до 1 500 000 рублей, при оформлении страховки максимально возможная сумма на руки клиенту – 1 304 348 рублей. Ставка при присоединении к договору коллективного страхования защиты жизни и здоровья составляет от 5,5% до 11,5% годовых, без страхования – от 13,5% до 20,5% годовых. Размер платы за страхование – 3% в год от суммы кредита.