Мошенники обманули банк в Новосибирске на 190 млн рублей

Прокуратура Железнодорожного района Новосибирска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех местных жителей. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), сообщила областная прокуратура.

По версии следствия, с июня 2012 года по август 2013 года руководитель ООО «Адекс» по предварительному сговору с другими лицами, а также двумя работниками коммерческого банка представили в кредитную организацию подложные документы. На основании этих фиктивных документов злоумышленники получили кредит в размере 150 млн. рублей, обналичив и легализовав большую часть из них через подставные организации и подконтрольные фирмы-«однодневки».

Позже тем же способом обвиняемые получили от банка еще 40 млн. рублей. Впоследствии руководитель фирмы «Адекс» обанкротил организацию с целью уклонения от исполнения кредитных обязательств.

В отношении директора общества уголовное дело ранее было выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним прокуратурой досудебного соглашения о сотрудничестве и направлено в суд. Руководителю фирмы было дополнительно предъявлено обвинение по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство).

На имущество обвиняемых на сумму свыше 75 млн рублей наложен арест.

Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.