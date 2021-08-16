Пользователи ВТБ Онлайн смогут удалять данные карт со сторонних сайтов и приложений

Пользователи ВТБ Онлайн смогут проверять оформленные подписки и наличие сохраненных данных карт в интернет-магазинах, в которых владельцы ранее совершали оплату. Это повысит безопасность персональных данных держателей карт и снизит вероятность мошеннических операций.

Банк разрабатывает цифровой сервис подписок в мобильном приложении ВТБ Онлайн. Клиентам будет доступен список онлайн-магазинов или сервис-провайдеров, где оформлены их подписки по картам и счетам, а также возможность управления ими. При необходимости пользователи смогут удалять эти подписки вместе с данными своих карт.